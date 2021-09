https://cz.sputniknews.com/20210922/misto-afghanistanu-ukrajina-ceska-armada-se-pripravuje-na-konvencni-konflikt-15922126.html

Místo Afghánistánu Ukrajina. Česká armáda se připravuje na konvenční konflikt

Místo Afghánistánu Ukrajina. Česká armáda se připravuje na konvenční konflikt

Konec mise v Afghánistánu a změna bezpečnostního prostředí nutí českou armádu ke změně strategie. Během následujících týdnů se tisícovky vojáků zapojí do tří... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-22T17:02+0200

2021-09-22T17:02+0200

2021-09-22T17:02+0200

česko

česká republika

vojenská cvičení

armáda čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/412/92/4129212_0:37:3105:1784_1920x0_80_0_0_b4fb222e9ed5cd991f4a8b96949ee8ba.jpg

V nejbližší době se tisícovky vojáků a záložáků zapojí do tří velkých pozemních i leteckých cvičení. Jak uvádí deník Právo, změna bezpečnostního prostředí nutí armádu k přípravě na nové úkoly. Vojenská strategie tak musí reagovat na odchod spojenců z Afghánistánu, a hlavně na trvající konflikt na Ukrajině.Namísto přípravy malých jednotek na zahraniční mise se nyní generální štáb soustředí na výcvik celé armády. Ostatně krok k tomu byl učiněn již loni, kdy se armáda vrátila k třístupňovému velení a po boku strategické a taktické úrovně byla obnovena operační úroveň, která řídí jednotlivé operace. Generálmajor Střecha k tomu dodává, že armádě otevřel oči konflikt na Ukrajině.Už od loňska probíhá rozsáhlé cvičení Odolné Česko. Poslední třetí fáze začala právě v těchto dnech. V lednu na generálním štábu důstojníci nacvičovali postupy při případném konvenčním útoku. Dále proběhlo cvičení s veliteli pozemních, vzdušných a kybernetických sil a také s řediteli podpůrných agentur, jako je zdravotnická či logistická.Klíčové bylo zajistit, aby všichni účastníci cvičení na každé úrovni měli jasno, co mají dělat a komu podléhají. Důležitý byl i nácvik koordinace s jinými ministerstvy, a to i v rámci NATO. Cvičení například odhalilo mezery v oné koordinaci, ale i nedostatečné technické, zejména počítačové, vybavení.Celonárodní cvičení Odolné Česko vyvrcholí v září a říjnu rozsáhlým cvičením Český lev, kterého se zúčastní až pět tisíc vojáků téměř ve všech vojenských prostorech. Nyní rovněžprobíhá mezinárodní cvičení letectva Ample Strike a zhruba tisícovka záložáků se účastní cvičení Hradba.Vojáci budou mít za úkol bránit území jednoho nejmenovaného aliančního státu před simulovaným nepřítelem.Na konvenční válku se ale nepřipravuje pouze NATO. Minulý týden skončilo rozsáhlé vojenské cvičení Ozbrojených sil Ruska a Běloruska Západ 2021. Účastnilo se ho přes 200 tisíc vojáků a více než 700 kusů vojenské techniky. Jejich novinkou bylo zapojení bojových robotů Uran-9 a Nerechta. Moskva podotýká, že cvičení má obranný charakter. Připomeňme, že v minulosti zástupci Běloruska upozorňovali na zvýšenou koncentraci sil NATO u svých hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210921/lotysska-armada-zada-houbare-o-pomoc-nedari-se-ji-najit-dron-ktery-ztratila-behem-cviceni--15906475.html

lípa Ale kdepak, že jakési manévry při ruských hranicích odhalily mezery v oné koordinaci, ale i nedostatečné technické, zejména počítačové, vybavení. Tou největší mezerou, je idiotismus zdejších mocenských činovníků, se kterým stále vyhledávají konfrontaci s Ruskem. Tím Ruskem, které nás - na rozdíl od idiocie těch bláznů - neohrožuje. 12

Vítězslav Bilko Zelené mozky se probudily? Do nedávna vychvalovali zahraniční mise. 10

8

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, vojenská cvičení, armáda čr