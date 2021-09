Nastává podzimní rovnodennost, zároveň skončilo astronomické léto

https://cz.sputniknews.com/20210922/nastava-podzimni-rovnodennost-zaroven-skoncilo-astronomicke-leto-15913847.html

Dnes tedy bude den stejně dlouhý jako noc, dále se budou dny až do 21. prosince zkracovat. Právě 21. prosince nastane zimní slunovrat.Roční období se pravidelně střídají, protože zemská rotační osa je k rovině oběžné dráhy nakloněna v úhlu 23,5 stupně. Když Země obíhá okolo Slunce, severní a jižní polokoule planety se střídavě ke Slunci přiklánějí nebo odklánějí. Je-li ke Slunci přikloněna severní polokoule, je v Česku léto, naopak při přiklonění jižní polokoule je v ČR zima.Meteorologové se však řídí odlišným rozdělením ročních období, podzim pro ně začal již 1. září a končí posledním dnem listopadu. Pevná tříměsíční období byla stanovena kvůli potřebám jednotného zpracování klimatologických dat.Začátek topné sezónyZdá se, že babí léto už pominulo, a postupně se začíná pořádně ochlazovat. Teplé dny tak vystřídaly ty chladné a teplárny po celé České republice postupně začínají s dodávkami tepla. Letos tak někde začne provoz o několik dnů dříve, než je běžné. V následujících dnech tak topení začne topit více než čtyři miliony lidem s centrálním vytápěním.Obecně platí, že teplárny začínají s topnou sezónou každé září. Děje se takve chvíli, kdy dva dny po sobě klesne teplota pod třináct stupňů. V takovém případě technici zamířído výměníkových stanic, kde zařízení zprovozní.K věci se v pondělí vyslovil také mluvčí Teplárenského sdružení České republiky Pavel Kaufmann, který poznamenal, že to vypadá to, že se v těchto dnech přidají všechny teplárny, jelikož má nyní být nejchladnější den. Loni to bylo 25. září.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

