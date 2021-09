https://cz.sputniknews.com/20210922/nemecke-ministerstvo-energetiky-se-vyjadrilo-k-situaci-s-cenami-plynu-v-evrope-15924519.html

Německé ministerstvo energetiky se vyjádřilo k situaci s cenami plynu v Evropě

Okomentovala tak spekulace v médiích o rekordních cenách suroviny. Podle některých politiků a analytiků Moskva a Gazprom záměrně ovlivňují trh, aby urychlily uvedení plynovodu Nord Stream 2 do provozu.Podle Ungradové existuje mnoho faktorů, které ovlivňují cenu: „těžká zima, ekonomické změny, zvýšená poptávka po plynu, situace v Asii, požáry na Sibiři“.Zástupkyně ministerstva energetiky zdůraznila, že rezort situaci monitoruje, domnívá se však, že trh by měl reagovat.Zástupkyně mluvčí německého kabinetu ministrů Ulrike Demmereová dodala, že Gazprom „plní své závazky vyplývající ze současné rusko-ukrajinské dohody o tranzitu plynu“.Plynová krize v EvropěMinulý týden cena tisíce metrů krychlových plynu na futures trhu ICE Futures překročila 950 dolarů a stanovila nový rekord. Podle analytiků je růst způsoben stabilní poptávkou po modrém palivu při nízké naplněnosti evropských skladů.Gazprom nejednou poukázal na nedostatečnost zásob plynu v evropských podzemních plynojemech s ohledem na blížící se zimu, v pátek šéf společnosti Alexej Miller spojil právě s tímto faktorem cenové rekordy a nevyloučil ani nové rekordy v nejbližší době.Přitom Gazprom 17. září zdůraznil, že dodává do Evropy plyn v plném souladu s dohodami a snaží se také vyhovět žádostem o dodávky navíc, pokud mu možnosti stačí. Byla to reakce na dopis několika poslanců Evropského parlamentu, kteří Evropskou komisi požádali, aby rozebrala počínání Gazpromu v souvislosti s růstem cen plynu.Průměrné naplnění plynojemů v Evropě dosahovalo 19. září 72 procent, což je o téměř 14 procent méně než průměrný ukazatel z posledních pěti let.V roce 2021 se tak ceny plynu v Evropě více než ztrojnásobily, což ohrozilo hospodářské oživení v eurozóně. Začátkem září se proto ukázalo, že ceny potravin v Evropě prudce porostou kvůli energetické krizi, která negativně ovlivnila průmysl hnojiv. Rychlý růst cen potravin ovšem nebyl ovlivněn pouze cenami elektřiny, ale také zvýšenými náklady v důsledku extrémních povětrnostních podmínek a pandemie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bob

takze ked EU schvaluje vselijake sankcie a energeticke balicky jednoznacne namierene proti Gazpromu to je ok, ked EU a USA schavaluju sankcie voci RF s cielom co najviac poskodit RF to je ok, ked sudy spatne sankciuju Gazprom ako Stockholmsky ze zmluvy boli nevyhodne pre Plosko a UA tak to je ok, ale ked si chce svoje zaujmy chranit RF ci vratit odskodne za skody sposobene EU a USA to je uz NEPIPUSTNE..no to je tak ked debilni politici nemaju zaklady z fysiky a nepoculi o zakone Akcie - Reakcie..... mimochodom preco Norsko nedodava plyn EU za 50 $ ? alebo USA ? preco ?????????????? ci Norsko a USA nesleduju financny efekt pre seba ???? co Norsko nepusti plyn do EU ...aaaa nema ho pre celu eu.... jo Iran Syria nevysli... teraz este aj Irak zacina skakat, navyse Venezula tiez nepadla na kolena a Bolivia vyvalstnila ptrolejarske fi a stanvila 10 % ako max marzu zisku pre nich ...

