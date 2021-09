Ombudsman Křeček se brání útokům. Podle něj menšiny v ČR mají stejná práva jako všichni ostatní

„Věci se můžou změnit, takže na to musíme dávat pozor, hlídat to. Ale pokud se podíváme na úřad ombudsmana, veřejného ochránce práv, tak tam si myslím, že jsme velmi blízko tomu, co se děje v Polsku nebo v Maďarsku, protože je dost skandální, když ombudsman, ochránce práv, odmítá bránit práva některých skupin obyvatel. Konkrétně Romů, ale vyjádřil se třeba i k dalším oblastem, co se týká postavení LGBT a podobně. Pokud se ten úřad na to nedívá nějakým prizmatem lidských práv, ale nějakých soukromých názorů, tak se to může obrátit i proti řekněme seniorům nebo lidem se zdravotním postižením, pro které hraje tento úřad velkou roli,“ myslí si Sokačová.