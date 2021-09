https://cz.sputniknews.com/20210922/polsko-ma-platit-cesku-vymyslela-eu-plan-jak-rozhadat-prahu-s-varsavou-15923920.html

Polsko má platit Česku. Vymyslela EU plán, jak rozhádat Prahu s Varšavou?

Polsko má platit Česku. Vymyslela EU plán, jak rozhádat Prahu s Varšavou?

Ten důl nezavřou a platit taky nebudou. O co jde? O kauzu polského dolu Turów, který poškozuje české životní prostředí, a taky vztahy mezi Prahou a Varšavou... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-22T18:22+0200

2021-09-22T18:22+0200

2021-09-22T18:22+0200

názory

polsko

česká republika

evropský soud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/13238980_0:110:3001:1798_1920x0_80_0_0_875f39a3eccbedbb2cead389374e5b85.jpg

Někdo by se mohl radovat, že Poláci budou pomáhat našemu státnímu rozpočtu vyrovnávat schodek. Zní to jako vtip, ale tonoucí se stébla chytá a kapku optimismu na rozhodnutí Evropské unie chceme najít. I když to je obtížné.O co konkrétně jde? Soudní dvůr Evropské unie vyměřil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur (12,7 milionu korun) denně za to, že v rozporu s květnovým předběžným rozhodnutím soudu nezastavilo těžbu v hnědouhelném dole Turów poblíž české hranice. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodlá, stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu.Soud předběžné rozhodnutí o zastavení těžby vydal v květnu po české žalobě, podle níž důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polsko však příkaz dodržet odmítlo a požádalo soud o jeho zrušení. To však Soudní dvůr EU následně odmítl a vyměřil Polsku zmíněnou denní pokutu.„Nikdo v Evropě, a zejména ten, kdo nemá žádnou sociální legitimitu, by neměl svévolně přijímat takové rozhodnutí, které ohrožuje energetické zabezpečení země, které způsobí, že miliony občanů mohou zůstat bez elektřiny a bez tepla. Toto rozhodnutí je zcela špatné, absolutně svévolné a založené na špatných předpokladech,“ prohlásil předseda vlády Polska Mateusz Morawiecki.Také obvinil českou stranu z toho, že se chová „absolutně bez dobré vůle“. Postoj Čechů podle něj neodůvodňují nadcházející volby v ČR. Současně pohrozil, že polská vláda nemá v úmyslu Turów vypnout, „připravilo by to miliony polských rodin o elektřinu“.Takže? Kauza Turów je dlouhodobý problém. Snad jediný, který kalí česko-polské vztahy. I českými médii proběhlo, že Polsko nemůže jen tak vypnout rypadla a zavřít elektrárnu. Morawiecki nelže, když říká, že by miliony Poláků neměly jak svítit.Ale co české zájmy? Pokud bude důl rozšířen, jak Poláci plánují, tak obyvatelé Libereckého kraje mohou přijít o zdroje pitné vody a dojde zcela určitě ke zvýšení prašnosti a hluku.Logicky by se do kauzy měla vložit Evropská unie. Jsme její členové, tak ať pomůže s moderací a najde pro nás schůdné východisko. Jenže proč? Brusel je rád, že vzrůstá napětí mezi zeměmi, které zastávají k Evropské unii zdravý přístup. Ta pokuta uvalená na Polsko má jen a pouze vyvolat větší rozbroje mezi Prahou a Varšavou. A když se kvůli Turówu rozpadne Visegrádská čtyřka, tak unijní byrokrati budou štěstím bez sebe.Na kauzu Turów a vliv Evropské unie se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.„Určitě lze očekávat, že Polsko těžbu nezastaví. Zejména z ekonomických důvodů, protože jenom v roce 2019 se zhruba 5,5 procenta z celkového množství v Polsku vyrobené elektřiny vyprodukovalo z uhlí z dolu Turów.Na základě výsledků těžby v dole Turów se tedy v daném roce vyprodukovala elektřina v hodnotě 2,18 miliardy zlotých. Denně tedy v hodnotě cca 1,39 milionu eur. To je suma, která převyšuje částku pokuty zhruba 2,8násobně.A je i otázkou, zda Poláci budou ochotni tyto pokuty do nekonečna platit. V každém případě to prohlubuje rozkol mezi Polskem a orgány, respektive západním jádrem EU. A dále to oslabí nadšení polských občanů pro členství v EU, jejíž podpora v zemi byla dlouhou dobu velmi vysoká a myšlenka „Polexitu“ nikdy nebyla tzv. na pořadu dne,“ říká známý expert.Jsme členy EU, stejně jako Polsko. Proč Brusel není schopen moderace sporu a místo toho chce na Varšavu tlačit prostřednictvím pokuty, kterou Polsko platit nebude? Nebo se to Bruselu hodí, že se hádají dvě eurorealistické země?„Česko-polský spor v této věci se skutečně „Bruselu“ může velmi hodit, zejména v době, kdy se členské země EU ze střední a východní Evropy politicky a zájmově velmi sbližují a velmi postoupily např. v projektu Trojmoří, kde se připravují velké společné ekonomické a infrastrukturní projekty, které by mohly být zárodkem alternativy k členství v EU, resp. půdorysem pro případné rozdělení EU na „Západ“ a „Východ“.Kausa také ukazuje na limity evropské integrace, kdy bilaterální řešení, na základě jednání dvou suverénních států, je vždy daleko efektivnější a produktivnější než diktát zvenku,“ míní pan Doležal.Jak se kauza Turów může odrazit v česko-polských vztazích? Na polských trzích nás už nebudou mít rádi?„Bohužel, pouze negativně. Je mediálně zmapováno, že v polských příhraničních obcích už v obchodech visí cedule s nápisy, že zde nebudou Češi obslouženi, nenávist narůstá.V celém širším politickém kontextu tedy nebylo šťastné, že česká vláda podávala v této věci žalobu na Polsko k Soudnímu dvoru EU. Měli jsme tvrdě vyjednávat dvoustranně, požadovat nejrůznější kompenzace apod. Postup, který vláda zvolila, byl kontraproduktivní. Nic nezískáme, pouze ztratíme,“ míní politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210921/kvuli-dolu-turow-muze-polsko-pozastavit-svou-ucast-ve-v4-pise-polsky-denik-15910900.html

marfušenka Klídek, možná se po volbách s Poláky domluvíme bez EU, která potřebuje vrazit klín mezi své oponenty... 0

1

polsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

polsko, česká republika, evropský soud