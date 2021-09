https://cz.sputniknews.com/20210922/poslanci-kritizuji-babisuv-navrh-o-zmrazeni-platu-blokovat-ho-ale-nechteji-15915531.html

Poslanci kritizují Babišův návrh o zmrazení platů. Blokovat ho ale nechtějí

Poslanci kritizují Babišův návrh o zmrazení platů. Blokovat ho ale nechtějí

Návrh premiéra Andreje Babiše, který se týká zmrazení platů politiků na pět let, budí tak trochu kontroverze. Nicméně, i přes to, že jej někteří kritizují jako... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-22T12:39+0200

2021-09-22T12:39+0200

2021-09-22T13:57+0200

česko

plat

česká republika

zákon

návrh

andrej babiš

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

Když přišel Babiš s tím, že chce zmrazit platy politikům, mnohé překvapil. Ani sami poslanci hnutí ANO totiž s něčím takovým nepočítali.Zmiňme, že zmrazení platů by se dotklo hned několika stovek lidí, ať už by to bylo poslanci, senátoři, členové vlády nebo prezident. Pokud by ke zmrazení platů nedošlo, dle platného zákona by základní příjem poslance vzrostl o pět a půl tisíce měsíčně. V praxi by to znamenalo, že například plat ministra nebo šéfa parlamentní komory by vzrostil o víc než deset a půl tisíce.Pokud jde o daný návrh, Faltýnek v současné chvíli shání podpisy pro svolání mimořádné schůze. Do pátku jich potřebuje shromáždit alespoň čtyřicet.Co se týče Babiše, tenchce návrh prosadit zrychleně, během jediného čtení, a to již 5.října. Zde by ale mohl nastat problém - rychlé schválení zákona by totiž mohlyznemožnit dva libovolné poslanecké kluby. Zatím to aležádný z nich nemá v plánu.V případě, že by byl zákon schválen ve sněmovně, bude o něm hlasovat horní komora. Někteří senátoři přitom mají k premiérovu návrhu výtky. Případné vetování zákona Senátem by ale proběhlo až po sněmovních volbách. Současní poslanci by nejspíš nestihli jejich veto přehlasovat a zákon by neprošel.Místopředseda horní komory Jan Horník (STAN) by rád návrh pozměnil a platy zastropoval nejméně na deset let. Argumentuje totiž tím, že nás vláda totálně zadlužila a sám odhaduje, že bude deset let trvat, než se ty peníze vrátí do státního rozpočtu.Co na to ostatní?K nápadu Babiše se ale vzápětí začali vyjadřovat mnozí politici. I šéf KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, co si o tom myslí.S návrhem souhlasí také předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který poznamenal:„Platy politiků jsou tak vysoké, že se nesluší, a je ostudné, aby se nadále navyšovaly.“Podobný názor na věc má také ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová.Důležité je ještě zmínit i to, že ústavní činitelé, na rozdíl od jiných státních zaměstnanců, pobírají platy podle speciálního zákona, který jejich výši určuje automaticky. Platy poslanců, senátorů, soudců nebo státních zástupců vypočítává jako násobek průměrného platu z předminulého roku. V minulém roce přitom průměrný plat činil přes 35 600 Kč.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký Zmrazení platů poslanců a senátorů asi nebude natolik účinné, jako zmrazení poslaců a senátorů. 😊 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plat, česká republika, zákon, návrh, andrej babiš, politika