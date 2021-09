Používáte WhatsApp? V messengeru byla objevena nová funkce

https://cz.sputniknews.com/20210922/pouzivate-whatsapp-v-messengeru-byla-objevena-nova-funkce-15917441.html

Vývojáři zaktualizovali beta verzi messengeru WhatsApp pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Novináři portálu WaBetaInfo objevili v aplikaci novou... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací portálu verze 2.21.20.1 rozšiřuje možnosti uživatelů, kteří si chtějí postěžovat na sporný kontent. Jestliže dříve mohli uživatelé při odeslání stížnosti označit jen skupinu zpráv, pak nyní je pro testery beta verze přístupná funkce označení jedné konkrétní zprávy. Zaslat zprávu o sporném kontentu je možné jak v osobní korespondenci, tak i ve skupinových chatech.Není zatím známo, kdy bude nová funkce přístupná v oficiálních aplikacích pro App Store a Google Play.WhatsAppu uložili pokutu ve výši 225 milionů eur za porušení pravidel důvěrnostiZačátkem září Irská komise pro ochranu údajů uložila messengeru WhatsApp pokutu ve výši 225 milionů eur za porušení pravidel zpracování osobních údajů. Oznámila to 2. září agentura Bloomberg.Podle informací agentury odhalila komise porušení v procesu zpracování osobních údajů uživatelů. Navíc kromě pokuty regulační úřad zaváže messenger k tomu, aby uvedl uživatelskou dohodu do souladu s pravidly Evropské unie. Podotýká se, že toto rozhodnutí značně ovlivnily novely uživatelské dohody WhatsAppu z 15. května.Je známo, že ještě na začátku tohoto roku oznámil WhatsApp obnovení uživatelské dohody o důvěrnosti. Vyvolalo to velký ohlas po celém světě, vedlo to také k zakázání messengeru vládami některých zemí. Přitom jedna z hlavních námitek se týkala rozšíření výměny údajů mezi WhatsAppem a čelní společností Facebook.Vedení WhatsAppu prohlásilo, že se hodlá odvolat proti rozhodnutí irské komise o pokutě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

