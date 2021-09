https://cz.sputniknews.com/20210922/prezident-ceskeho-svazu-ledniho-hokeje-nebo-agent-stb-media-prisla-se-zajimavym-zjistenim-o-kralovi-15913987.html

Prezident Českého svazu ledního hokeje nebo agent StB? Média přišla se zajímavým zjištěním o Královi

Deník Sport ve středu přišel se zajímavým zjištěním. Podle jeho tvrzení měl být totiž dlouholetý prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král agentem... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Kolem plzeňského rodáka Krále, který je již od roku 2008 prezidentem Českého svazu ledního hokeje, je nyní pořádné haló. Za vše může informace, že tento „nejmocnější muž“ v daném sportu, spolupracoval s tehdejší vojenskou kontrarozvědkou. Uvádí se, že tak Král činil od podzimu 1987, kdy jako absolvent právnické fakulty nastoupil na vojnu v Plzni. V té době jej měla oslovit StB a Král podle spisu dostal krycí jméno Renáta. Podle deníku měl donášet na svého nadřízeného.Získané spisy také údajně hovoří o tom, že v průběhu jednoho roku se uskutečnilo přes 20 schůzek a Král měl informovat o soukromí svého nadřízeného, poskytnout plánek jeho bytu a následně získat i klíče od bytu, aby šlo nainstalovat odposlech. A ač se to zdá neuvěřitelné, Král měl dle deníku dokonce z vlastní vůle udat kolegu vojína, který měl udržovat „kontakty do kapitalistických zemí“.Pokud jde o Krále, ten se svouspoluprácí s příslušníky tehdejší vojenské kontrarozvědky nijak zvlášť netají. Nicméně tvrdí, že s civilní StB neměl nic společného.Poznamenal, že kontakt s příslušníky vojenské kontrarozvědky udržoval jen v období mezi červnem 1987 a březnem 1988, kdy mu skončila vojna. Pokud jde o jeho zařazení do svazků, o tom prý nevěděl, a také popírá další kontakt.Závěrem zmiňme, že Král v minulosti (2004-2008) zastával také post prezidenta plzeňského extraligového hokejového klubu a mimo jiné je i absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní vede vlastní advokátní kancelář.

bancafe To je asi nyní všem jedno kdo čím byl před 30 roky. 0

