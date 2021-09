https://cz.sputniknews.com/20210922/prezident-zeman-opustil-nemocnici-a-vraci-se-do-prace-dnes-v-lanech-prijme-schillerovou-ci-fialu-15916082.html

Prezident Zeman opustil nemocnici a vrací se do práce, dnes v Lánech přijme Schillerovou či Fialu

Prezident Zeman opustil nemocnici a vrací se do práce, dnes v Lánech přijme Schillerovou či Fialu

Prezident Miloš Zeman ve středu dopoledne opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze po osmi dnech hospitalizace. Potvrdil to prezidentův mluvčí Jiří... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-22T11:09+0200

2021-09-22T11:09+0200

2021-09-22T12:36+0200

česko

miloš zeman

nemoc

jiří ovčáček

alena schillerová

pražský hrad

hospitalizace

Podle informací ČTK do pavilonu, kde byl Zeman hospitalizován, ráno přijeli zástupci protokolu Pražského hradu. Přivezli s sebou květiny nebo bednu jablek. U pavilonu čekali novináři. Ochranka nemocnice jim zakázala pořizovat fotografie nebo záznamy. Jeden z novinářů, který zákaz nerespektoval, byl za asistence policie z nemocničního areálu vyveden.Odjezd prezidenta z nemocnice nakonec mohli novináři vyfotografovat, povolili to zástupci protokolu Pražského hradu. Zemana na vozíku vyvezli jeho asistenti, následně jej naložili do vozu s tmavými okny. Prezidenta museli podpírat. Zeman přítomným osobám zamával, na akci dohlíželi mimo jiné ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Vladimír Kruliš a první dáma Ivana.Schůzka se Schillerovou i FialouZeman by měl z nemocnice odjet do Lán, kde ho čeká pracovní program.Podle ohlášeného harmonogramu bude prezident odpoledne probírat aktuální politické otázky před říjnovými volbami s předsedy ODS Petrem Fialou a SPD Tomiem Okamurou. Ještě před nimi se setká s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), která mu představí aktualizovaný návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun.Na konci srpna Zeman apeloval k úsporám. Tehdejší návrh rozpočtu považoval podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka za málo úsporný a nedostatečně investiční. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu, uvedl tehdy mluvčí.Zemanova hospitalizace a mlčení HraduPřipomeňme, že Zemanův pobyt v nemocnici, který Hrad označuje jako rekondiční, je nejdelší za dobu jeho působení v prezidentském úřadě. Do ÚVN nastoupil v úterý 14. září. Podle Hradu jde o plánovaný pobyt, první oficiální informaci o něm ale jeho zástupci vydali až dva dny poté, co prezident absolvoval vyšetření, včetně sonografie nebo krevních odběrů.U prezidenta zjistili dehydrataci a mírné vyčerpání. Zeman absolvoval krevní odběry nebo vyšetření na CT a sonografii. Mluvčí Hradu na webu uvedl, že lékaři neobjevili žádné potíže, které by hlavu státu ohrožovaly na životě.Za tu dobu měl mnoho návštěv, zastavil se za ním například exprezident Václav Klaus či kardinál Dominik Duka. Ve středu dopoledne ho navštívila manželka.Zeman už jeden rekondiční pobyt absolvoval, a to v roce 2019, když v ÚVN strávil čtyři dny. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jus Moldak Prezident Havel. 24.9.81 operace hemeroidů.23.1.1983 těžký zápal plic,zánět pohrudnice a absces na plicích5.10.89 recidiva onemocnění z roku 1983 14.3.90 operaci břišní kýly,nemocen 30dní 27.5-4.6.93"chirurgický zákrok”(odstranění podkožní hnisavé výdutě)9 dní. 15.2.94 zlomené žebro, pád, 29. 3. 94 vir.onemocnění komplikovaného zánětem plic. 13.2.96 akutní operace náhlé krvácení z polypu v ústní dutině. 25.11.až 27.12.96.Zánět plic-hospitalizace. Odebrána 1/2 pravé plíce,aby odstraněn zhoubný nádor.nemoc 66 dní. 2-18.11.97.Po prodělané viróze koncem října vznikl zjitřený chronický zánět průdušek a později byla postižena přilehlá část plic (bronchopneumonie).24. 8. 97 opět průduškový zánět, 23 dní 2.11.97 vysokéé teploty 12. až 22.2.98 přijat s virovým onemocněním.Porucha ventilace v pravé části plicního laloku.18.2.98 plastická operace,která zacelila otvor na krku po tracheotomii .14.4.98-13.5.98 operace proděravělého tlustého střeva v Rakousku.Do Prahy se vrátil 6.5..98 87 dní. 2

Jus Moldak část.2 24.4.98 další tracheotomie.11. 5. plastická operace,zacelení otvoru po tracheotomii.26.7.98 podstoupil druhou fázi operace tlustého střeva,zacelení vývodu.40dní.2-3.8.98 Další zánět pravé plice, tracheotomie.4.8.98 porucha srdečního rytmu 1/2 hod v ohrožení života.Úprava rytmu srdce elektrickým výbojem)Začínající zápal plic.13.12.98 viróza horních cest dýchacích.18.5.99 viróza horních cest dýchacích,11 dní 20-28.5.99 chronické recidiva bronchitidy.2-3.2000 porucha srdečního rytmu,začínající zápal plic.4-17.6.2000 Havlovi odstranili lékaři břišní kýlu(47 dní).2.10.2000 nachlazení,.27.11.2000zápal plic včasná léčba. 12.2.-24.2.1 zánět průdušek poté,přerušena návštěva Kuvajtu 40 dní. 24.9-27.9.01 srdeční arytmie zrušena návštěvu Itálie,opět elektrická kardioverze. 23.10.01 průdušky,jedenáct dní Voj.nemocnice.17.12.01 nevzdušnost pravé plíce,Voj. nemocnici. 17.7.02 zánět průdušek ukončil návštěvu Francie.23-30.10.02 zánět cest dýchacích(17 dní 2

