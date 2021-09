https://cz.sputniknews.com/20210922/s-vysetrovanim-kauzy-vrbetice-pozadala-cr-o-pravni-pomoc-rusko-15921370.html

Při vyšetřování kauzy Vrbětice požádala ČR o právní pomoc Rusko. A podle medií již dorazila odpověď

Při vyšetřování kauzy Vrbětice požádala ČR o právní pomoc Rusko. A podle medií již dorazila odpověď

V souvislosti s vyšetřováním kauzy Vrbětice požádala Česká republika o právní pomoc Rusko. Vyplývá to ze zprávy brněnského Krajského státního zastupitelství... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

České orgány činné v trestním řízení dál podezírají pracovníky ruské vojenské zpravodajské služby, že v muničních skladech na Zlínsku umístili nástražné zařízení, které iniciovalo explozi. Krajské státní zastupitelství v Brně dnes v tiskové zprávě podepsané dozorovým státním zástupcem Martinem Malůšem uvedlo, že nemůže odhadnout, jak dlouho bude prověřování trestní věci pokračovat.Ve zprávě je dále uvedeno, že dosud je prováděno rozsáhlé šetření, jehož cílem je zmapování pohybu a kontaktů podezřelých osob zejména v blízké časové souvislosti se šetřenými skutky. Vyšetřovatelé podle Krajského státního zastupitelství také opatřují důkazy, které by měly objasnit motivy pro způsobení obou výbuchů.Deník N ve středu napsal, že odpověď z Ruska už dorazila. Nicméně, v ruské odpovědi se dle Deníku N píše, že s ohledem na ochranu výsostných zájmů Ruské federace země právní pomoc vyřizovat nebude. Její znění serveru potvrdil i další zdroj, který věc okomentoval následovně: „Pro nás to znamená, že jde o svého druhu písemné doznání.“Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Toňula Hubený Jestliže druhá strana reaguje slušně na neomalenou výzvu a zdvořile odpoví, že se touto výzvou nebude zabývat, je to podle české strany přiznání. Opravdu schozofrenie... 9

Toňula Hubený Vrátím se ještě k Vrbětické aféře. Za eŕy samostatného Československa a České republiky jsme se nedopustili tak neuvěřitelně hloupého poškození vlastních zájmů v cizí zemi. NIKDY!!! Ochromit si vlastní zastupitelství kvůli neprokazatelnému "důvodnému podezření" múže jen vlastizrádce neb dement. 8

