Schillerová okomentovala stav Zemana po schůzce v Lánech. Řešili navýšení platů státních zaměstnanců

Český prezident Miloš Zeman dnes v Lánech přijal řadu předních českých politiků. Stalo se tak poté, co opustil Ústřední vojenskou nemocnici po osmi dnech... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Nehledě na to, že prezident Miloš Zeman opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze teprve dnes dopoledne, již odpoledne na něj čekal nabitý pracovní program. Svou první dnešní schůzku ve své rezidenci v Lánech měl Zeman s ministryní financí Alenou Schillerovou, přičemž jedním z hlavních témat jednání těchto dvou politiků byl státní rozpočet na rok 2022.Na své oficiální facebookové stránce Zeman poděkoval lékařům, zdravotníkům a všem, kdo jej celou dobu podporoval.Výsledky jednání a stav ZemanaPodle Aleny Schillerové se prezident cítí dobře a je velmi aktivní. Samotná jednání byla docela produktivní, ministryně předložila Zemanovi balík s podklady a grafy, který prezident hodlá prostudovat v nejbližší době.Dalším bodem jednání bylo navýšení platů státních zaměstnanců, v němž nepanuje shoda ani mezi členy současné vládní koalice. Zatímco předseda české vlády Andrej Babiš chce navýšit platy o 1400 korun, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová prosazuje zvýšení o 3000 korun. Český prezident si myslí, že navýšení platů státních zaměstnanců nemá překročit výši inflace.Česká vláda má předložit svůj návrh státního rozpočtu na příští rok Poslanecké sněmovně již do konce září. Podle všeho jej čeští poslanci budou moci projednat až po říjnových volbách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ČR spolu se Zemanem sametově skončí, a kam to české kapitalistické dobrodružství ekonomicky dále půjde, se dá už odhadnout podle Německa, jak se tam zoufale snaží alespoň udržet tu stagnaci, aby jim to úplně neruplo. Češi jsou ale koloniální "demokratická" země, kde kromě naleziště lithia je už všechno vykradené. Proto je i nutné cizí americké a zápaďácké podnikatelské zlodějské profitáře nejradši deportovat domů, nebo ty jejich firmy tak zdaňovat a nutit platit vysoké výplaty, že jim nanejvýš zbyde 1% výdělku. Jedině takto funguje spravedlivé mezinárodní žití a oboustranně výhodné obchodování a české přežívání.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾

❌➗➖➕

Papež, anglická královna a první český Frankenstein z nepochopitelných důvodů umírají v úřadu, protože jim je úplně jedno, jak to jejich stařecké zkomírání dělá veřejný dojem. Kdy je každému ovčanovi i jasné a cítí, že tohle vůbec nepatří do vládního veřejného obrazu, když se už dávno měli vypařit do důchodu a nebýt trapný. Zemanova "Strana Práv Občanů" je a byla trapná ukázka jeho politickych a vládních schopností a letos to už vzdávají a nekandidují. Češi potřebují nějakou "pěknou blondýnku" prezidentkou, aby se alespoň dalo na něco koukat, když už je ten režim stejně na hov.no, a nehraje to žádnou roli, kdo tam hraje prezidenta a protinárodního žido spojence a poskoka.. 🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇮🇱🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾

