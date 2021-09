https://cz.sputniknews.com/20210922/sef-spd-v-ohrozeni-okamura-ma-kvuli-vyhruzkam-policejni-ochranku-15918785.html

Šéf SPD v ohrožení? Okamura má kvůli výhrůžkám policejní ochranku

Šéf SPD v ohrožení? Okamura má kvůli výhrůžkám policejní ochranku

Podle nejnovějších informací místopředsedu Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamuru již pár týdnů hlídá policejní ochranka. Byla mu přidělena kvůli výhrůžkám, které... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-22T13:26+0200

2021-09-22T13:26+0200

2021-09-22T13:56+0200

česko

ochranka

výhrůžka

politik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1166/81/11668115_0:222:1200:897_1920x0_80_0_0_0d40e97814ef51d2a23727718e69ac85.jpg

Skupině Romů se zřejmě nezamlouvá, že Okamura jakožto poslanec již dlouhou dobu prosazuje zpřísnění dávek hmotné nouze pro nepřizpůsobivé. Vyzývají tak k jeho likvidaci.K dočasné policejní ochraně se nyní vyslovil i sám politik, který uvedl, že o ni nežádal.V souvislosti s tím mluvčí policie v Libereckém kraji Vladimíra Šrýtrová prozradila, že policie již obvinila dva muže. Jeden z nich na videu Okamurovi vyhrožuje pobodáním, druhý nahrávku zveřejnil. Oběma tak nyní hrozí vězení od šesti měsíců do tří let.V souvislosti s tím mluvčí policie v Libereckém kraji Vladimíra Šrýtrová prozradila, že policie již obvinila dva muže. Jeden z nich na videu Okamurovi vyhrožuje pobodáním, druhý nahrávku zveřejnil. Oběma tak nyní hrozí vězení od šesti měsíců do tří let.Případ OkamuryPřed pár týdny jsme informovali o tom, že se na internetu objevilo video, v němž romský předák z Libereckého kraje do kamery vybízí k odstranění Tomia Okamury. Doslova hovoří o nožích a pobodání politika, které následně i předvádí.Na záběrech je zachyceno zasedání skupiny v nějaké restauraci, přičemž ta se sama prezentuje jako jakýsi romský výbor. Daní účastníci jednání mají pocházet z Libereckého kraje. Předák skupiny Láďa na záběrech hovoří o tom, že Okamura chce Romům sebrat sociální dávky. A naopak vyzdvihl, že se proti tomuto nápadu postavili Piráti. Video bylo pořízeno na telefon jednoho z účastněných. Ten dokonce vysílal živě.Dle něj by všichni Romáci měli jít do boje s tím, že by Okamuru měli odstranit. Vyhrožování politikům a ochrankaOkamura však není jediný politik, který kdy čelil výhrůžkám a byla mu poskytnuta policejní ochranka. Připomeňme, že do letošního května tuto možnost využíval například místopředseda vlády, ministr průmyslu a také dopravy Karel Havlíček (ANO). Dotyčný byl nakonec, kvůli stupňujícímu se tlaku, zařazen na seznam trvale chráněných osob.A komu vlastně může být taková ochrana poskytnuta? Kromě politiků a dalších ústavních činitelů (prezident, premiér, šéfové obou parlamentních komor, ministři) může být poskytnuta i osobě, které hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. O tom, zda takovým lidem poskytnuta ochranka či nikoli, rozhoduje příslušný policejní orgán. Souhlasit ale musí i daná osoba.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Ukrutatys Líbí se mi, jak se cikáni sami šikovně identifikovali jako nepřizpůsobiví. 1

Jan Rentier vsechny vyhruzky organizuji Pirstan a i SPOLU! To uz je prokazane ! U cikanu pobodani nozem neni trestni cin! 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ochranka, výhrůžka, politik