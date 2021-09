https://cz.sputniknews.com/20210922/sefkuchar-prozradil-dulezity-kucharsky-trik-k-priprave-stavnatych-karbanatku-z-beznych-produktu-15923168.html

Šéfkuchař prozradil důležitý kuchařský trik k přípravě šťavnatých karbanátků z běžných produktů

Šéfkuchař prozradil důležitý kuchařský trik k přípravě šťavnatých karbanátků z běžných produktů

Šéfkuchař Vasilij Jemeljaněnko ve své kulinářské show na YouTube prozradil tajemství šťavnatých karbanátků. Televizní kuchař si všiml, že některé nenápadné... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

„Například je nutné přidat muškátový oříšek pro zvláštní aroma, a aby byly karbanátky šťavnaté, dopečte je v troubě. Je důležité, aby vepřového masa bylo více než hovězího. A maso by mělo být s tukem a můžete přidat i anglickou slaninu. Díky těmto přísadám jsou karbanátky opravdu chutné, pikantní.“Ingredience: vepřové maso — 700 g, hovězí maso — 500 g, anglická slanina — 80 g, střídka bílé veky— 100 g, mléko — 150 ml, muškátový oříšek — 1 ks, sůl, směs čtyř pepřů, cibule.Vepřové, hovězí a cibuli semelte každé zvlášť v mlýnku na maso. Střídku veky zalijte mlékem, nechte nasáknout.Na pánvi bez oleje orestujeme namletou cibuli, přidáme ji k mletému vepřovému masu, dochutíme solí, posypeme směsí čtyř pepřů a promícháme. Důležitou přísadou je muškátový oříšek! Nastrouháme ho na jemném struhadle. Slaninu nakrájíme nadrobno a přidáme k mletému vepřovému masu.Střídku veky namočenou v mléce protáhněte mlýnkem na maso do mletého hovězího masa. Smíchejte všechny přísady.Na pánvi osmažíme malé karbanátky, aby se lépe propekly. „A tady je to tajemství: po smažení je třeba karbanátky položit na plech pokrytý pergamenem a péct v troubě asi 8 minut při teplotě 180 stupňů,“ vysvětlil Vasilij Jemeljaněnko.Podle slov televizního kuchaře jsou karbanátky potom přímo skvělé - voňavé a šťavnaté.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

