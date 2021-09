https://cz.sputniknews.com/20210922/sr-ma-nejvice-nakazenych-covidem-od-dubna-i-presto-lengvarsky-nevidi-vyznam-v-povinnem-ockovani-15920074.html

SR má nejvíce nakažených covidem od dubna. I přesto Lengvarský nevidí význam v povinném očkování

Slováci za včerejšek evidovali celkem 1180 nových případů nákazy covidem-19, což je nejvíce od dubna a dvakrát víc než v Česku nebo Maďarsku. Toto číslo je... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle nejnovějších informací je nyní ve slovenských nemocnicích hospitalizováno 329 pacientů s potvrzeným covidem-19, z nichž je 44 lidí na JIP a 34 musí být napojeno na plicní ventilaci.Bohužel vzrostl počet potvrzených obětí na plicní formu covidu-19, a to o 9 osob. Celkový počet úmrtí „na covid“je 12 589 a celkový počet úmrtí „s covidom“ činí 2 461.Uvádí se, že z včerejšího počtu nových případů nebylo téměř 76 % nakažených očkováno. A zde je nejspíše kámen úrazu. Hovoří se totiž o tom, že tento nárůst je způsoben právě nízkým počtem očkovaných. V pětimilionové zemi bylo první dávkou očkováno 2 426 450 osob a druhou dávku pak dostalo 2 302 314 osob, což představuje něco přes 40procentní proočkovanost. Vůbec nejmenší míra pročkovanosti je ve východním a severním Slovensku (okresy Gelnica, Kežmarok a Stará Ľubovňa nemají plně naočkováno ani 30 %), zatímco nejlepší proočkovanost je v hlavním městě (60 %). V očkování tak přetrvávají vysoké regionální rozdíly, což ostatně potvrdil i ředitel Institutu zdravotních analýz Ministerstva zdravotnictví SR Matěj Mišík.Dotyčný při této příležitosti promluvil o situaci s očkováním ve své zemi: „Znepokojující je stále nízké číslo proočkovanosti u kategorie 50+, která je nejrizikovější z pohledu rizik a komplikací onemocnění a nevyhnutelné hospitalizace.“Mišík poté upřesnil, že počet neočkovaných se ve zmíněné věkové skupině pohybuje kolem 770 000.Lengvarský o povinném očkováníNicméně, i přes dramatický nárůst nových případů, ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský (kandidát OĽaNO) po jednání vlády uvedl, že povinné očkování není tématem dne. Záhy ale zdůraznil, že by se to do budoucna mohlo stát otázkou do diskuse.Pokud by se uvažovalo o povinném očkování, ministr opětovně zmínil vybrané skupiny, jako jsou zdravotníci, učitelé či senioři.

VB158 slováci potřebují čr aby tam zavedla evropské standarty lidské důstojnosti i když po volbách i v čr bude asi horko a otevřou se koncentrační tábory pro ty co se nenechají na očkovat i když ti co jsou naočkovaní šíří nemoc taky ale stou horší variantou dle odborníku z izraele. 1

Karel Pokorný Na Slovensku teraz pôsobí nová mutácia vírusu Polit-covid_19! Ten sa rozširuje najmä medzi odporcami súčasnej vládnej junty a je mu jedno či je občan očkovaný alebo nie, záleží na jeho názore! 0

