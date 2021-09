Stačí přidat vodu. Zkušení kuchaři nasdíleli lifehack na smažení perfektního volského oka

https://cz.sputniknews.com/20210922/staci-pridat-vodu-zkuseni-kuchari-nasdileli-lifehack-na-smazeni-perfektniho-volskeho-oka-15910719.html

Sázená vejce jsou jednou z nejoblíbenějších variant snídaně. Tento pokrm se vyznačuje jednoduchostí a vysokou rychlostí přípravy, která zcela vyhovuje lidem... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Smažené vejce však nejsou vždy ideální. Gurmáni mohou být s konzistencí nespokojeni. Například v některých případech je žloutek udržován v tekutém stavu, ale bílek není zcela sražen, což vede k tomu, že se na něm vytváří takzvaný „sopel“.V jiných případech se bílá část volského oka chytí, ale dochází ke srážení žloutku.Existuje však jednoduchý způsob, jak zajistit zachování rovnováhy, když je bílek plně smažený a žlutá část sázených vajec zůstává tekutá.Co je třeba udělat?K přípravě dokonalých sázených vajec - jemnějších než obvykle, potřebujete jednu „tajnou přísadu“ - vodu. Vodu použijete nikoli místo oleje, ale společně s olejem.Lifehack je následující: když vaječný bílek již začíná tuhnout, nalijte do pánve trochu vody. A potom připravujte tak, jak jste zvyklí. Kapalina umožňuje trochu posunout proces smažení směrem k vaření v páře.V důsledku toho bude bílek zcela vařený a žloutek si zachová požadovanou konzistenci. Sázená vejce budou dokonalá a nebude to trvat déle než dvě minuty.Signálem toho, že vejce jsou zcela hotová, je tenká bílá vrstva na povrchu žloutku.Co je důležité si pamatovatKapalina nesmí být nalévána okamžitě. Prvních několik vteřin by se vejce měla připravovat na malém množství oleje.Voda by měla být přidána do pánve až tehdy, když bílek přestává být průhledný.Za zmínku také stojí, že volské oko bude dokonalé díky odpařené vodě. Pánev zakryjte pokličkou, aby se zachovala pára.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

