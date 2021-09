https://cz.sputniknews.com/20210922/tenhle-styl-ti-sedne-perfektne-tresnickova-sla-doslova-s-kuzi-na-trh-a-sokovala-sve-sledujici-15905525.html

„Tenhle styl ti sedne perfektně!“ Třešničková šla doslova s kůží na trh a šokovala své sledující

„Tenhle styl ti sedne perfektně!“ Třešničková šla doslova s kůží na trh a šokovala své sledující

Známá česká influencerka Týnuš Třešničková ví, jak zaujmout. I přesto, že její tělo zdobí popáleniny, nebojí se jít doslova s kůží na trh a všem ukázat, že je... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-22T07:12+0200

2021-09-22T07:12+0200

2021-09-22T07:12+0200

celebrity

outfit

týnuš třešničková

influencerka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/15905786_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_9386035340a16067cb04382bf9283eee.jpg

Kůže a odhalené tělo. Tak vypadal outfit známé influencerky na společenskou akci v Karlových Varech a rozhodně se trefila do černého. Oblékla si totiž krajkové body s holými zády, kožené kalhoty na tělo a ikonické lodičky Louboutin s červenou podrážkou.A popisek fotografie skvěle vystihla. Její look totiž dokázali ocenit i mnozí fanoušci v komentářích.Není divu, že se z jejích provokativních póz některým sledujícím doslova tajil dech. Spousta z nich se tak zmohla jen na „wow“.Další ocenili výběr oblečení: „Kožený ti sekne.“Dle mnohých je Třešničková hvězda, bohyně, kobra a královna. Nehoda, která se jí před pár lety stala, a jejíž následky si mladá kráska ponese až do konce života, jí tak na kráse rozhodně neubrala. Týnuš totiž všem dokazuje, že je důležité mít se rád i s nějakými nedostatky.Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 442 tisíc sledujících.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

outfit, týnuš třešničková, influencerka