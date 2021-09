https://cz.sputniknews.com/20210922/u-chabarovska-zmizel-z-radaru-letoun-an-26-15917054.html

U Chabarovska zmizel z radarů letoun An-26

Letoun An-26 zmizel podle nejnovějších informací z radarů v Chabarovském kraji. Na palubě by mělo být celkem šest lidí. Informovala o tom záchranná služba... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že letoun prováděl technický let několik desítek kilometrů od Chabarovsku. Jeho cílem bylo vyzkoušet provoz komunikačního zařízení. Naposledy měli piloti vyslat signál asi 38 kilometrů od města v oblasti přírodní rezervace Khekhtsir.Údajně by se mělo jednat o letadlo patřící společnosti ZAO Letové kontroly a systémy. Skutečnost, že na palubě bylo celkem šest osob, následně potvrdilo ministerstvo pro mimořádné situace.Důvodem zmizení letadla z radarů může být špatné počasí, ale nevylučuje se ani porucha. Meteorologové ale uvedli, že podmínky v oblasti, v níž letadlo zmizelo, jsou pro lety normální: vítr až 18 metrů za sekundu a viditelnost až deset kilometrů.Na místo již vyrazila skupina z Amurského záchranného centra, a také vrtulník Mi-8 Federální agentury pro leteckou dopravu. Nicméně, pátrání komplikuje špatné počasí.Připomeňme, že Antonov An-26 je sovětský dvoumotorový turbovrtulový transportní letoun pro krátké a střední tratě. Konstrukčně vychází z typu Antonov An-24RT s důrazem na možnosti vojenského využití. Posádka tohoto letadla činí šest lidí, kapacita cestujících může být až 38, a nosnost stroje je 5,5 tisíce kilogramů.Dřívější nehoda An-26Zmiňme, že již 6. července zmizelo osobní letadlo An-26 patřící Kamčatské letecké společnosti . Letělo z Petropavlovsku-Kamčatského do Palany s 22 cestujícími a 6 členy posádky na palubě. Všichni zemřeli.Mezi možnými verzemi havárie vyšetřovatelé jmenovali nepříznivé počasí, chybu pilota a technické poruchy letadla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

