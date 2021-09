https://cz.sputniknews.com/20210922/usa-vystoupily-s-pozadavkem-k-rusku-kvuli-plynove-krizi-v-evrope-15914246.html

USA vystoupily s požadavkem k Rusku kvůli plynové krizi v Evropě

USA vystoupily s požadavkem k Rusku kvůli plynové krizi v Evropě

Mluvčí Ministerstva zahraničí USA Amos Hochstein v rozhovoru pro Bloomberg požádal, aby Rusko zvýšilo dodávky plynu do Evropy přes Ukrajinu. 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Americký úředník označil za „znepokojující“ odmítnutí Gazpromu zarezervovat dodatečné objemy tranzitu plynu přes ukrajinské území na říjen.Mluvčí amerického zahraničněpolitického rezortu přitom obvinil Moskvu z přání urychlit uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2.Ceny plynu v Evropě jsou rekordní, cena futures podle indexu nizozemského TTF, nejlikvidnějšího evropského hubu, dosahovala 15. září až 963,9 dolarů za jeden tisíc kubíků, 20. září činila zúčtovací cena rekordních 911,2 dolarů.Gazprom nejednou poukázal na nedostatečnost zásob plynu v evropských podzemních plynojemech s ohledem na blížící se zimu, v pátek šéf společnosti Alexej Miller spojil právě s tímto faktorem cenové rekordy a nevyloučil ani nové rekordy v nejbližší době.Přitom Gazprom 17. září zdůraznil, že dodává do Evropy plyn v plném souladu s dohodami a snaží se také vyhovět žádostem o dodávky navíc, pokud mu možnosti stačí. Byla to reakce na dopis několika poslanců Evropského parlamentu, kteří Evropskou komisi požádali, aby rozebrala počínání Gazpromu v souvislosti s růstem cen plynu.Průměrné naplnění plynojemů v Evropě dosahovalo 19. září 72 procent, což je o téměř 14 procent méně než průměrný ukazatel z posledních pěti let.V roce 2021 se tak ceny plynu v Evropě více než ztrojnásobily, což ohrozilo hospodářské oživení v eurozóně. Začátkem září se proto ukázalo, že ceny potravin v Evropě prudce porostou kvůli energetické krizi, která negativně ovlivnila průmysl hnojiv. Rychlý růst cen potravin ovšem nebyl ovlivněn pouze cenami elektřiny, ale také zvýšenými náklady v důsledku extrémních povětrnostních podmínek a pandemie.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jan Istok Rusi snáď cez UA posielajú do EU menej plynu, než majú zakontrahované ? A že idú spustiť Nord Stream, čo sa divíte, veď na to ho postavili. 3

Zdeněk Krátký Mluvčí Ministerstva zahraničí USA Amos Hochstein je tak trochu mimo mísu. Asi ho neinformovali, že ruské zásoby zemního plynu a samotný podnik Gazprom není majetkem USA. 😊 3

