V ČR v úterý přibylo nejvíce případů od května. Koronavirem se nakazilo 599 lidí

Úterní čísla hovořící o nákaze koronavirem nebezpečně vzrostla. Za úterý 21. září totiž přibylo bez mála 600 nových případů nákazy.

Informace uvedené na webu českého ministerstva zdravotnictví hovoří o tom, že v republice za úterý přibylo 599 lidí nově nakažených koronavirem. Čísla nově nakažených tak rostou - v pondělí to bylo 485 a v úterý minulého týdne 555.Podle posledních údajů je aktuálně hospitalizováno s covidem-19 169 lidí, přičemž 26 z nich je ve vážném stavu.Pokud jde o reprodukční číslo, to k dnešku mírně kleslo o tři setiny na zhruba 1,05. Připomeňme, že pokud je toto číslo větší než 1, značí to šíření epidemie. Nad touto hodnotou se přitom číslo R drží od 26. srpna. Minulý týden se číslo Rpohybovalo kolem 1,1 a před dvěma týdny bylo zhruba 1,4.Za včerejší den laboratoře provedly 22 648 PCR testů (celkem 10 589 779) a 35 095 antigenních testů (celkem 26 986 451). Co se týká očkování, v sobotu dostalo vakcínu 10 002 lidí a od začátku vakcinace bylo v Česku očkováno 11 738 190 lidí. Dokončené očkování má nyní 5,9 milionu lidí, tedy asi 55 procent populace. V poslední době aletempo očkování zpomalujeCo se ještě očkování týče, nedávno jsme informovali také o tom, že se lidé budou moci od pondělí hlásit na přeočkování třetí dávnou. Téměř 8000 lidí, kteří měli mezi prvními v Česku dokončené očkování proti covidu-19, takna svůj mobilní telefon obdrží SMS zprávu, že se mohou nechat znovu očkovat. Většinou jde o zdravotníky nebo seniory, kteří žijí v pobytových zařízeních sociální péče.Od chvíle, kdy nemoc vypukla, tedy 1. března 2020, se z ní uzdravilo již 1 651 422lidí. Naopak 30 446 osob na koronavirus zemřelo. Počty úmrtí ve srovnání s prázdninami zvolna rostou, za pondělí jich ministerstvo eviduje čtyři a za úterý jedno.Co se týče potvrzených případů za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel, ministerský web uvádí číslo 29. Za posledních 14 dnů je pak toto číslo 54. Incidenční číslo je nadále nejvyšší v Praze, kde se zvýšilo na 50 případů nákazy za týden na 100 000 obyvatel. Následuje Moravskoslezský kraj se 43 případy. Naopak nejlépe je na tom nyní Královéhradecký kraj s incidenčním číslem 11.Zmiňme, že v některých regionech se situace prudce zhoršuje, a tak je otázkou, zda náhodou nepřijde zpřísňování opatření. Odborníci se však domnívají, že letošní podzimní vlna nezatíží nemocnice tak dramaticky jako loni na podzim nebo letos na jaře. Důvodem by mohlo být to, že velký počet lidí již byl proti nemoci naočkován nebo koronavirus prodělali.

