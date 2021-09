https://cz.sputniknews.com/20210922/vedci-zjistili-jak-snizit-skodlivost-cerveneho-masa-15923306.html

Vědci zjistili, jak snížit škodlivost červeného masa

Vědci pracující v mezinárodním projektu PHYTOME zjistili, že látky obsažené v rostlinách, jako je rozmarýn, zelený čaj a křídlatka japonská, mohou nahradit... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Cílem projektu PHYTOME je vyvinout inovativní masné výrobky, v nichž jsou dusitany v potravinářských přídatných látkách nahrazeny přírodními sloučeninami získanými z ovoce a zeleniny. Tyto bioaktivní sloučeniny, nazývané též fytochemikálie, pomáhají zlepšovat zdraví střev a snižují riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku.V rámci tohoto výzkumu vědci přidávali přírodní výtažky z různých rostlin a jejich směsi do uzenin a šunky, a také do vařeného a sušeného červeného masa.Autoři zjistili, že nejúčinnějšími náhradami dusitanů mohou být látky obsažené v rozmarýnu a zeleném čaji, stejně jako resveratrol, extrakt z křídlatky japonské, rychle rostoucího plevele, která pochází z Dálného východu a je široce rozšířena po celém světě.Během výzkumu vědci analyzovali obsah dusitanů ve stolici účastníků, náhodně rozdělených do tří skupin - ti, kteří jedli: salámy, šunku a červené maso, 1. zpracované tradičním způsobem; 2. připravené pomocí inovativní technologie PHYTOME; a 3. ti, kteří jedli jen bílé maso. Vědci zjistili, že hladina dusitanů ve druhé skupině byla výrazně nižší než v první a přibližně stejná jako ve třetí.„Trvalé obavy z vysoce zpracovaného červeného masa se často zaměřují na roli dusitanů a jejich souvislost s rakovinou. Projekt PHYTOME tento problém vyřešil vytvořením produktů ze zpracovaného červeného masa, které nahrazují doplňky rostlinnými alternativami, uvádí tisková zpráva Readingské univerzity ve Velké Británii slova profesora Guntera Kuhnleho, jednoho z autorů studie a odborníka na výživu. „Naše výsledky ukazují, že používání přírodních doplňků ve zpracovaném červeném mase snižuje vytváření v organismu sloučenin spojených s rakovinou.“Autoři uvádějí, že přírodní doplňky měly určitý ochranný účinek, i když červené maso obsahovalo dusitany.Při interpretaci výsledků vědci upozornili na dusitany, které se v těle tvoří díky dusičnanům obsaženým v pitné vodě. K tomu testovali vodu, kterou účastníci testu pili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

