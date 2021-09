Zdechovský se pochlubil volebními výsledky mezi studenty. To je ubohost, usadili ho Češi

https://cz.sputniknews.com/20210922/zdechovsky-se-pochlubil-volebnimi-vysledky-mezi-studenty-to-je-ubohost-usadili-ho-cesi-15919604.html

Mladí volí „demoblok“, k volbám ale nemůžou. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) je nadšen z toho, jak dopadly volby nanečisto u nezletilých studentů... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Ač nemohou, tak chtějí. Středoškoláci ve Studentských volbách, které pořádá Člověk v tísni, dali přednost koalici Pirstan (30,4 %) a koalici Spolu (29,4 %) před hnutím ANO (8,5 %), které ve volebních průzkumech vede. Výsledek velmi potěšil Tomáše Zdechovského, který si ho vysvětlil tím, že mladí chtějí změnu.Některé uživatele volební výsledky mezi studenty nadchly. Poukázali ale, že řada z nich ještě není plnoletá a ti, kteří jsou, k volbám často nechodí. Zdechovský proto přiznal, že je nutné u mladé generace ještě zapracovat a první kroky koalice Spolu už podnikla.Jiným se naopak podobné iniciativy Člověka v tísni příliš nelíbí.„Mladí lidé jsou lehce manipulovatelní,“ napsal jeden z uživatelů na Facebook.„Staří ne? Není to o věku,“ odpověděl Zdechovský.„Burcujete mladé nezkušené, to je ubohost, oni nevědí, co jste tady napáchali za svinstvo,“ poznamenal další.Někteří vyslovili názor, že volební výsledky mezi studenty pouze odrážejí vymývaní mozků, které na školách údajně probíhá.„Jen se ukazuje, jaký podíl má naše školství na ‚vymývání mozků‘. Zbytek vymytých dotváří mediální žumpa. Pak se nedivme, že společnost se vyhraňuje a převládá vliv arogantních a všehoschopných darebáků...“ stálo v jednom příspěvku.Podle dalších se zkušenostmi, které přicházejí s věkem, lidé mění své názory.„No jasně, když mi bylo -náct, volila bych stejně. Naštěstí už mám nějaké zkušenosti. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak se chlubíte tím, že by vás volili lidé bez přehledu, kteří za max. deset let změní názor?“ napsala uživatelka.Jiní si naopak povzdechli, že i starší generace nevolí jako studenti.Připomeňme, že se studentské volby konaly toto pondělí a úterý, a to již podvanácté. Celkem se jich zúčastnilo 40 899 studentů. Do projektu se přihlásilo 335 škol. Podle Člověka v tísni se jedná o projekt „na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Rosta Novy vypatlaný ubožák ... i s člověkem v prdeli ... 6

bancafe Mladé dovede zblbnout každý, kdo slíbí rychlejší internet a paření her, volné drogy, a módní záležitosti, které právě běží, jako že se kluk může stát holkou už v 1 třídě. 6

