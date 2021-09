Zeman si nemyslí, že by ČR měla odvádět 2 % HDP po odchodu NATO z Afghánistánu, řekl šéf ODS Fiala

https://cz.sputniknews.com/20210922/zeman-si-nemysli-ze-by-cr-mela-odvadet-2--hdp-po-odchodu-nato-z-afghanistanu-rekl-sef-ods-fiala-15925262.html

Předseda ODS Petr Fiala po své schůzce s Milošem Zemanem uvedl, že český prezident již nepovažuje za nutné plnit finanční závazky vůči NATO v té míře, jak to... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Prezident České republiky dnes opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze po osmi dnech hospitalizace a již odpoledne se setkal s několika českými politickými činiteli, mezi nimiž byli ministryně financí Alena Schillerová, předseda SPD Tomio Okamura a šéf občanských demokratů Petr Fiala.Po ukončení setkání s prezidentem Petr Fiala informoval o tom, že prezident Miloš Zeman vymezil své nové stanovisko vůči finančním závazkům České republiky v rámci NATO. Jak poznamenal opoziční poslanec, Zeman považuje za zbytečné další navýšení výdajů na obranu, a to kvůli ukončení vojenské mise NATO v Afghánistánu. Petr Fiala však s prezidentem nesouhlasil a trvá na tom, že se závazky musí plnit i nadále.Fiala a Zeman se dotkli rovněž tématu státního rozpočtu na příští rok. Petr Fiala dal jasně najevo, že jeho strana nehodlá podporovat návrh státního rozpočtu v jeho současné podobě. Uvedl také, že zatím není jasné, zda bude Zeman tento rozpočet vetovat či nikoliv.Setkání se SchillerovouMinistryně financí České republiky Alena Schillerová po své dnešní schůzce s Milošem Zemanem uvedla, že se prezident cítí dobře a je velmi aktivní. Samotná jednání byla docela produktivní, ministryně předložila Zemanovi balík s podklady a grafy, který se prezident chystá prostudovat v nejbližší době.Dalším bodem jednání bylo navýšení platů státních zaměstnanců, v němž nepanuje shoda ani mezi členy současné vládní koalice. Zatímco předseda české vlády Andrej Babiš chce navýšit platy o 1400 korun, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová prosazuje zvýšení o 3000 korun. Český prezident si myslí, že navýšení platů státních zaměstnanců nemá překročit výši inflace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Dvě procenta budou brzo málo = americké zbrojovky jsou nenasytní otesánci, kteří spolknou jakoukoliv cifru peněz ;) a ani se neptejte, co za ni nejspíš obdržíme

❌➗➖➕

Čeká kolonie nemá vůbec žádné nároky na válečnou kořist a český okupanti jsou jenom bezplatný pomocný služebníci. Vykrádání přírodních surovin a hlavně uranu v Afganistánu prováděli USA, kteří si kvůli té zlodějině i vymysleli "teroristický důvod", že Osama Bin Laden údajně prováděl v New Yorku ten "9/11". Což ale nebyla pravda a ten "9/11" byl Irácký odvetný útok za předešlou Americkou válku v Iráku. Bin Laden i tehdy sám veřejně prohlásil, že ten "9/11" nebyla jeho akce, že má ale radost, že se ten druhý pokus o zničení "twin tower" v New Yorku dobře povedl. Amerika si prostě v Iráku a v Afganistánu nakradla a Český blbečkové jenom utřeli hubu a z kořisti nic nedostali a ještě USA platí poplatky za NATO. Zemanovi možná už i došlo, že s ním pěkně vyčůrali a že je blbej českej trouba.. Američani se o kořist s nikým nedělí. A jak kradou, je nejlépe v Sýrii vidět, kde by bylo nutné je tam pořádně vymlátit. 🤩🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾

