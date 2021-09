https://cz.sputniknews.com/20210923/10-ceskych-spolecenskych-memu-ci-vyroku-slavnych-aneb-o-rozdelene-spolecnosti-zasti-a-nenavisti-15936094.html

10 českých společenských memů či výroků slavných aneb O rozdělené společnosti, zášti a nenávisti

S publicistou a VŠ pedagogem Petrem Žantovským se probíráme známými memy a hláškami českých politiků. Snažíme se pochopit, co rozděluje současnou českou...

Poznámka: mem = vžitá hláška (citát).Sputnik: Pane docente, než se vás zeptám na memy či prostě citáty, které jsem našel či si je pamatuji, mohl byste říci, na jakou hlášku našich celebrit byste si vzpomněl vy?Petr Žantovský, publicista a VŠ pedagog: Vybavuji si Špidlovu větu – „Zdroje tu jsou“… Tenkrát jsme měli před volbami (2002) a toto je z rozhovoru s Václavem Klausem, tehdy byl Klaus st. ještě předsedou ODS. Jedná se o typický blábol zaslepeného (euro)politika Špidly. Neřeší, kde přesně ty zdroje jsou. Prostě jen vysekne – „jsou tu“ a tečka. Jako by říkal: „Není potřeba zabývat se pravdivostí mých slov, když to říkám já, Vladimír Špidla.“… Když se pak pan Špidla stal premiérem, prohlásil – „Premiér není člověk, to je instituce.“Co si z toho vzít? Že by instituce bez lidské tváře? V každém případě jsem od roku 2002 „zdroje“ nezaznamenal. Takový Slávek Jandák, stal se ministrem kultury a pořád to byl ten správný chachar, a žádná „instituce“… Asi tak.Dnes máme vysoce polarizovanou společnost, nikdo s nikým se nebaví napříč sociálními bublinami. Pojďme dále: tane mi na mysli mem ohledně „sexy mozku“ expremiéra Jiřího Paroubka. Ale ještě spíše jeho již okřídlená věta o mimozemských Marťanech… Paroubkův citát zní:„Zákony, které jsou ve prospěch lidu této země, budeme schvalovat i s komunisty. A kdyby tady spadli Marťani, budu je schvalovat i s Marťany, pokud budou členy Sněmovny.“Petr Žantovský: Premiér dost jasně vyjádřil, že ČSSD bude komunikovat se všemi, kdo ji doprovodí do Sněmovny. Pan Jiří Paroubek je muž, který má rád moc, zcela tomu rozumím. Tohle je, spíše než mem, vyjádřením jeho hlubokého přesvědčení. Jde o reflexi dobové atmosféry z půlky první dekády nového tisíciletí. Možná šlo zvolit trochu lepší metaforu. Již tehdy byla naše společnost rozdělena, pravice šla za panem Topolánkem, levice za panem Paroubkem. V té době byli ještě poměrně silní komunisté.Mezi dotyčnými skupinami – viz výše – zel pomyslný ideologický příkop (už mezi někdejšími whigy a toryi v Anglii to bývávalo také tak). Pokud to nepřekračuje jisté rámce, pak je to základ demokratické soutěže. Skladba sil se změnila, a to když v roce 2006 o fous zvítězil Topolánek, a ještě v tom hrála určitou roli podivná Kubiceho zpráva, která poškozovala pana Paroubka; podobné praktiky jsme již dříve v ČR viděli. Ale neodbíhejme. Obecně: dělení na „pravo“ a „levo“ – je správně. Nelíbí se mi nejasné amalgámy, které se neumí čitelně zařadit do příslušného místa politického spektra.V mém věku můžu dobře vidět, jak se u nás rodila a umírala demokracie. Ono umírání pociťuji od roku 2006. Zhruba z té doby je vámi citovaný Paroubkův výrok. To byla také éra, kdy se pan Topolánek spojil s Bursíkovými zelenými, bylo to období, kdy do politiky vstoupily subjekty, které tam neměly co dělat, jelikož jsou bez idejí, jako takové baží po moci a ostatní by rády poučovaly a mistrovaly, co mají dělat. Dnešní stanaři (STAN), Piráti, top(k)aři… – to, co předvádí, to jsou vyprázdněná souvětí. Neznám žádnou kloudnou myšlenku od Pirátů. Jinak geneze politického „pirátství“ je složitější. Piráty najdeme v různých zemích, dokonce mají své europoslance.Jak si vůbec může strana říkat pirátská? Mám asociace (námořních) loupežných přepadení…Petr Žantovský: Původně „piráti“ (obdobná hnutí v Evropě) řešili přemrštěné hájení autorských práv. Mladým lidem to bylo sympatické, to bychom ale nesměli znát jejich dnešní „politický program“… Nicméně stahování uměleckého díla z internetu, aniž za to člověk zaplatí, to zlodějina je.Bohužel studená válka trvá, je to provázáno velkou propagandistickou masáží. Nedivte se tomu, že mezi názory a lidmi jsou příkopy. Kořeny toho sahají minimálně k Paroubkovu výroku a samozřejmě i hlouběji, jde-li o novou historii. Má to vyvolat paniku a strach. Ono rozdělení pokračuje na úrovni třeba vaxerů a antivaxerů, takhle bychom mohli pokračovat dlouho.Vedle covidové propagandy máme i politickou. Když si do toho promítnete agilnost neziskovek, zaráží, jaké rozměry tohle všechno vlastně má. Hodně zla dělají právě některé neziskovky. Jsou proti ostrakizaci lidí, přitom samy dští výrazy typu ruský troll či ruský šváb. A proč? Kdo nejde s USA, ten je nepřítel. Zase ta stará písnička… Asi jde o to, ovlivnit nastupující generaci dvacetiletých, která nemá ještě vlastní zkušenosti. Dělá se to známými a účinnými metodami. Tito mladí mají to „štěstí“, že nemusí neustále činit fatální rozhodnutí. O to snazší obětí jsou.Dokola se straší rusofobií. Mladí si nekladou otázky. Snadno skáčou na propagandistický lep. O Rusku se toho tady u nás moc neví. Neví se, že je to země kapitalistická. Uměle se straší Putinem a Ruskem jako čertem na vratech. Putin přitom své zemi pomohl, vytáhl ji ze dna. Proto má současný prezident RF u sebe doma velkou autoritu. Vrátil Rusům sebevědomí.Místopředseda Sdružení praktických lékařů Jan Jelínek o Davidu Rathovi prohlásil: „Je nejvyšší čas derathizovat naše profesní organizace.“ Kdysi se říkalo, že v kancelářích sedí (úřední) šiml. Jelínkův výrok pasoval šimla na hlodavce? Kdysi se politika vykládala skrze bajky, ať už La Fontainovy či Krylovovy. Místo lidí vystupují zvířata. Která by byla aktuální dnes?Petr Žantovský: Dnes jsou to ovce. Samo se to nabízí. O tom všem jsou díla jako 1984 či Krásný nový svět (Konec civilizace). Tato díla jsou o výrobě poslušných občanů, kteří za sebe nechávají rozhodovat. Jsou o lidech bez odpovědnosti. Lidé mají v sobě určitý potenciál nechat se kádrovat a sdružovat do „stáda“. Zpívávalo se: „[…] vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí …“ Bohužel se tak nestalo. Už nám zase říkají, co nesmíme. Myslím, že jsme opět v situaci před diktaturou. Je to za dveřmi. Hodně paseky nadělala Lisabonská smlouva. Předali jsme většinu našich legislativních kompetencí. Možná si podvědomě říkáme, že je to jedno, když nad námi vždy byla nějaká vrchnost. Selektivně kritizujeme ale jen tu jednu – moskevskou.V USA sociolog Stanley Milgram dělal experimenty. Lidé dle nich mají sklon poslouchat autority…Petr Žantovský: Lidé autority dokonce vyhledávají, protože jim zjednodušují život. Je třeba se však [„dobrovolně“] stát „ovčanem“. Existuje i metoda vytváření umělých, tzv. domnělých autorit. Za takovouto autoritu považuji Zdeňka Svěráka. On rozumí všemu. Nevěřím však, že Zdeněk Svěrák rozumí i tomu, kdo by měl dostavět Dukovany. Využívá své oblíbenosti za svou činnost v umění, aby zde v podstatě lobboval, čímž může politicky ovlivňovat lidi. Další takovou autoritou je bloger Kovy, pracuje na zakázku Člověka v tísni, zkrátka se vyjadřuje k politice: mluví jazykem mladých a tváří se jako oni, i on se vyjadřuje k Dukovanům či Temelínu… Velice se obávám, že jdeme cestou snížení voličského věku. Mládež prostě často neprokoukne, jaká záludná hra se s ní hraje. Volí na základě sympatií, nikoli logiky: Bartoš má dredy, Frejenčík má dlouhé vlasy… Jejich „myšlenky“ (Bartošovy, Ferjenčíkovy atd. …) často vůbec neznají.„To, co jsem ukázal, znamená – Kalousku, jsi jednička!“ Je slavný výrok Topolánka. Snažil se vysvětlit svůj vztyčený prostředníček směrem k opozici („F*ck You“), který zaznamenaly kamery. Ještě v debatách z 90. let to vypadalo, že máme nějakou základní politickou úroveň. Co se s námi stalo od té doby?Petr Žantovský: Tomuto jevu se říká spektakularizace. Celý veřejný život se v komunikaci proměňuje v jakési zdivadelnění poměrů... Vše je jako na divadle. Topolánek nepochybně hrál v tu chvíli roli. Byla to ona role „chlapa s koulema“. Byla to „postava“ jež měla konkurovat obrazu suchopárného [jedničkáře] Klause.Vstupem Mirka Topolánka do politiky se naše politika začala trivializovat. Pamatuji na ty staré TV debaty typu „Co týden dal“. Kultura se strašlivě posunula. Dříve moderátor a politik komunikovali opravdu jinak. Třeba za časů prezidenta USA Eisenhowera (Amerika 50. let) média každé slovo, které prezident pronesl v projevu, autorizovala. A dnes? Podívejte, kolik bláta se vylilo na Trumpa. Neuvěřím, že by to Trump takto autorizoval. Podobně si média u nás otírají boty o Miloše Zemana. Tito pánové přitom vzešli z demokratických voleb.Mladá generace, o níž tu hovoříme, si možná neuvědomuje ten skutečný význam voleb. Mandát, který je dán volbami, můžeme sice kritizovat, ale sám o sobě je svatý. Je to názor většiny. Ve slušném světě z politika, s nímž nesouhlasíme, onuci neděláme. Určité „chucpe“ začalo Topolánkem, viz některé výroky tohoto pána nebo jeho okolí, které pustil/pouštěli do politické arény, viz označení Dalíka za Bormanna apod. Vtipné to rozhodně není. Takže, jak říkám, spektákl a zjednodušení. Trapná trivializace, neznalost a historická labilita.Do paměti se zřejmě vryje i vystoupení ministra vnitra Hamáčka během jednání Poslanecké sněmovny. Hamáček: „Jediný, kdo má plán, je koronavirus.“ O čem svědčí tento výrok? Jsou politici „hloupější“ viru?Petr Žantovský: Jde o citát citátu, původně to řekl Anthony Fauci. Hamáček to zopakoval. Slova pronášená hygienikem Faucim, když si je tak zrekapitulujeme, naznačují, že povaha viru nemusí být jen 100% naturální. Z tohoto hlediska mít vir „plán“ může, jedná se o určitý Fauciho eufemismus. Zde budeme muset počkat, až skutečnosti vyplavou na povrch, pokud vyplavou. Uvidíme. Zde bych jen poznamenal, že vyrábět průmyslově virus je špatné, protože virus jako takový užitečný není. Zato antivirus, to už je docela jiný situace, situace hodná podpory. Fakt je, že povaha kódu viru jisté otázky rozhodně vyvolává. Kód DNA se dost liší od toho, co jinak u virů známe. Tudíž, svým způsobem, pan Hamáček by mohl mít pravdu. Počkejme, třeba budeme v budoucnu moudřejší…Pojďme teď telegraficky: Václav Klaus druhdy řekl: „Čokoládový krém je pravicový, salát levicová úchylka a anti-jídlo…“ No není to zajímavé? A dále, chce-li tu a tam odpálkovat protivníka, pronáší velice užitečnou hlášku, účinnou v slovním duelu: „A vy jste kdo?“Vzpomínám si na jednu písničku Evy Pilarové (překlad z muzikálu Mary Poppins). Tyto Klausovy rétorské perly jsou prostě jedním slovem – „Super-anti-kontra-multi-extra-unikátní“.Petr Žantovský: Pan prezident Klaus měl zajímavé průpovídky. Levicové mu připadaly PET lahve, ježdění na skateboardu. Vždy jsem to bral jako určitý Klausův folklor. Asi bych to chápal tak, že saláty dnes běžně jedí intelektuálové, že je to módní strava…Nějakou vysvětlující legendu bychom si dosadili jistě i za čokoládu.Klausovi jsem ale slyšel připisovat ještě jadrnější citát – „A vy jste co?“ Tato věta je ještě účinnější. Pokud by ji Klaus vyslovil takto, pak snad k tomu měl důvod. Vím, jak se k Václavu Klausovi občas chovají novináři (viz Vladimír Kroc na ČRo Plus, pozn. aut. /Klaus odešel ze studia…/). Na urážky Klaus tedy reaguje s ironií a štiplavostí sobě vlastní.V našich kruzích novinářských se občas vyskytují typy, které by psát neměly vůbec. V konfrontaci s nimi to prostě občas politikovi takto „slovně“ ujede, nicméně asi oprávněně. Jde tedy o přiměřenou sebeobranu, je-li člověk (Václav Klaus) vystaven otevřené zlobě a napadání (připomínáme tu i zjevný útok na Klause airsoftovými kuličkami).Pak tu máme vyložené společenské memy. Důchodkyně Věra Pohlová v anketě odpověděla: „Já bych ty internety zakázala!“ Reagovala na kauzu digitálního úniku dat. Stalo se to v r 1999. Tato hláška je od té doby citována. Václav Klaus použil další mem „Mažu si vás z mobilu.“ Takovou SMS poslal členům ODS, kteří podpořili Topolánka. Tato hláška zazněla i ve filmu, má to být výraz maximálního nesouhlasu a reakcí na cosi silně urážlivého. Lidi to občas takto říkají…Petr Žantovský: Na jedné straně je internet úžasný vynález, pomáhá lidem, kteří s ním účelně pracují, kteří dělají třeba vědu. Není třeba trávit desítky hodin v knihovně vždy. Je možné správně užívat internet. Takto je to smysluplné. Módní setrvávání na FB či jiné sociální síti, to je pravý opak předešlého. Veřejný informační prostor se tím degraduje. Společensky nebezpečné je ale pak spíš to, že se na internetu hrozně lže. 1000krát opakované lež stává se pravdou. Jsou jisté kruhy a skupiny, které na to vsází. Zatím to nedospělo do kritického bodu, zatím stále ne.To, že masáž médií není zatím (kupodivu) úplně účinná, to šlo vidět na tom, jak digitální média nadržovala tomu, kdo „volí Karla“, nemluvě o Karlovi… Pak však Schwarzenberg dostal o 10 % méně než Miloš Zeman. Byla to ukázka, jak média předběhla realitu, jak to neodhadla. Podobné to bylo během zápolení Drahoš – Zeman. V naší zemi tedy stále máme dost rozumných lidí, kteří pečují o budoucnost než o kariérní koryta vybraných elitářů. V tomto zůstávám optimistou. Tolik k té důchodkyni Pohlové. Jde-li o větu „Mažu si vás z mobilu“… Václav Klaus je zdvořilý člověk. Pochybuji, že by si někoho v afektu opravdu z mobilu vymazal, byť výrok asi zazněl.Vážený pane docente, děkuji vám za interview. Naše citáty jsme vybrali náhodně, jsou z různých dob, tato skladba memů a citátů nemá nic záměrně evokovat. Pokud nějaký smysl přesto tane, snad je to dobře. Ještě jednou díky za rozhovor.

