Babiš a Maláčová si vyměnili kritické komentáře. Kdo z nich používá MPSV jako marketingový nástroj?

Premiér Andrej Babiš se dnes ostře opřel do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Premiér má za to, že Maláčová na ministerstvu nic nedělala a... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

Maláčová nezahálela a premiérovi vzkázala, že má o resort zájem jen proto, aby mohli do Česka přijít pracovat cizinci.Dodal, že ČR má velký problém. „Máme plno lidí, kteří nepracují a mohli by pracovat. Někteří v 15 letech chodí na pracák, a přitom by mohli dostudovat. Resort je největší spotřebič peněz,“ uvedl premiér.Dopoledne se vyjádřil v tom smyslu, že pokud by hnutí ANO bylo po volbách ve vládě, mělo by o ministerstvo zájem.Na takovou kritiku ze strany Babiše reagovala i ministryně Maláčová. Podle ní se marketingu věnuje spíše premiér.„Pan premiér nemá na starost žádný resort a celé čtyři roky se soustředí pouze na marketing. Investuje do něj miliony korun, vlastní média, rozhlasové stanice,“ komentovala Maláčová situaci pro Novinky.Na svém účtu na Twitteru napsala:„A s tím nemůžu souhlasit!! MPSV musí mít taková politická strana, která hájí obyčejné pracující. Na všech a na všem se byznys dělat nedá!“ píše dál.Babiš v MaďarskuAndrej Babiš se v Budapešti účastnil dvoudenního demografického summitu, jehož hlavním tématem je rodina. Během svého projevu se postavil proti migraci a podpořil rodinu.„Masová a nekontrolovaná migrace do Evropy nemá s udržitelností naší evropské společnosti nic společného, právě naopak. Jediným skutečně udržitelným řešením proti vymírání Evropy je zvýšení porodnosti vlastního, původního obyvatelstva, což je cesta, která je společná zemím V4. Jedině tak se nedostaneme do situace jako v některých západoevropských státech, které se nám doslova před očima mění z roku na rok,“ citují česká média slova premiéra vyřčená během summitu.

