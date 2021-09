https://cz.sputniknews.com/20210923/babis-k-migraci-predvolebni-kampani-i-vmesovani-se-ze-strany-bruselu-neni-to-jejich-vec-tvrdi-15928900.html

Babiš k migraci, předvolební kampani i vměšování se ze strany Bruselu. „Není to jejich věc," tvrdí

Premiér Andrej Babiš během své návštěvy Maďarska poskytl rozhovor pro Parlamentní listy. Vyjádřil se k migrační otázce, kterou je podle něj nutné řešit. 23.09.2021

Premiér se také vyjádřil k situaci se svým synem Andrejem Babišem ml. a má za to, že opozice ho zneužívá.Podle premiéra je migrační otázka vážné téma, které vyžaduje pozornost. Poukázal na rostoucí počty nelegálních migrantů. „A právě maďarský plot, který nelegální migranty zadržuje, ukazuje, že se opět postupně migrační vlna zvedá, protože meziroční nárůst je z 22 na 76 tisíc nelegálních migrantů, takže víc než trojnásobně,“ uvedl Babiš a dodal, že stejně tak se zvyšuje i počet převaděčů, kteří na tom vydělávají spoustu peněz.Zdůraznil v této souvislosti zásluhu Maďarska.Babiš zmínil maďarskou technologii, při které jsou využívány termokamery a drony. Premiér označil Maďarsko za skutečnou schengenskou hranici, která zadržuje a filtruje nevětší potok migrantů.„K nám se nějací dostanou a samozřejmě je zadržujeme a vracíme, ale znovu opakuji, že díky maďarskému plotu jich je málo,“ poznamenal Babiš.Babiš také poukázal na to, že některé evropské země mění svůj pozitivní postoj k přijímání migrantů.Další cestu vidí v práci na tom, aby byly migrační vlny zastaveny. Podle Babiše migrační politiku Evropy nemůžou určovat převaděči, kteří na tom vydělávají velké peníze.„My sami si musíme rozhodovat o tom, koho do své země pustíme a koho ne a tuto politiku naše vláda od počátku razí a nikdy neotočíme,“ zdůraznil Babiš.Co si premiér myslí o názoru některých opozičních stran, které považují migraci za zastaralé téma?Podle Babiše by ony samy migranty rády přijímaly. V této souvislosti zmínil Piráty.„Však pan Bartoš je vítal, pak mluvil o tom, že chce muslimskou Evropu. Žádná mladická nerozvážnost, prostě ještě tehdy na rovinu řekl, co si myslí,“ řekl Babiš. Došlo však také na koalici SPOLU.Místopředseda Evropské komise uvádí, že po volbách v Německu a Francii se bude schvalovat nový migrační pakt, jakož celoevropská dohoda. Podle Babiše ale není třeba řešit žádný plán.„Řekové brání hranici stejně, jako ji brání Maďaři nebo Bulharsko, které čeká deset let na přijetí do Schengenu. Tady není vyřešen ani Schengen. Nechápu, proč jsme do něj dávno nepřijali Bulharsko, Rumunsko, ale i Srbsko a Chorvatsko,” uvedl Babiš a dodal, že se jedná o otázku bezpečnosti Evropy, protože s migranty přicházejí také teroristé, kteří podnikají útoky.Premiér se vyjádřil také k blížícím se volbám i k tomu, že se o něm často mluví jako o největším škůdci republiky. Podle Babiše to jeho oponenti opakují pořád dokola proto, že sami nemají co nabídnout a vládě není co vytknout, protože Česká republika prosperuje. Odvolává se přitom na to, že o tom psali i ve Financial Times.Co se týče antibabišovského programu zmínil kauzy s Bečvou.„Co předvádějí s Bečvou, kdy vytvořili vyšetřovací komisi na živý spis, to je nehorázné. Policie to vyšetřila, sdělila obvinění, státní zástupce připravuje obžalobu a všechno běží,“ uvedl a dodal: „Trojka Gazdík, Jurečka a Pekarová o tom od samého začátku lhali! Vytvořili si vyšetřovací komisi, což bylo jako lidový soud, kdy dopředu měli jasno, kdo za to může. Do toho přichází ještě pátá kolona z Evropského parlamentu, kde svolali rozpočtový výbor a zase samozřejmě poslanci KDU-ČSL a TOP 09 tlačí na Evropskou komisi, aby vyvíjela tlak na Českou republiku. Všechno je to politika a jejich kampaň,“ míní Babiš.Podle Babiše takhle zasahuje Brusel do volební kampaně v Česku, k čemu by podle něj nemělo docházet. Došlo i na eurokomisařku Jourovou: „Týká se to i paní Jourové, která se vyjadřuje k tomu, s kým a jestli hnutí ANO bude a nebude vládnout. To není její problém. Netýká se jí to a nemá se k tomu co vyjadřovat. Tyhle útoky a vměšování zvenčí do našich vnitřních záležitostí, hlavně z Evropského parlamentu, na Českou republiku, na Maďarsko, Polsko a mě, všechno je dané jen tím, že chtějí ovlivnit volby,“ uvedl premiér.Co se týče evropských dotací, uvedl, že evropské peníze ohroženy nejsou a že to bude opakovat pořád.Premiér se také vyjádřil ke zneužívání svého syna. V této souvislosti uvedl lidi z TOP 09, pana Kalouska a spol. Podle Babiše těmto lidem není nic svaté a všechno převrací.Na závěr dodal, že za jeho vládu vypovídají konkrétní výsledky, co vidí i samotní občané.Návštěva MaďarskaAndrej Babiš včera na dva dny zavítal do Maďarska, aby se zúčastnil čtvrtého ročníku Demografického summitu, kde se v rámci řešení současné demografické krize bude diskutovat o podpoře mladých rodin. Plánována byla i Babišova návštěva maďarsko-srbské hranice a prohlídla pohraničního plotu, který pomáhá zadržovat nelegální migraci.Česká republika by podle premiéra měla nějakým způsobem pomoct Maďarsku, vzhledem k čemuž Babiš rozhodl přivézt maďarské armádě dar v podobě dvou vytápěných stanů a několik dalších vojenských stanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Nutno podotknout, že jeho vize “Panevropy” odpovídá tomu, čemu nyní říkáme Evropská unie. Tedy EU je projekt přesně dle představ Kalergiho, který mimo jiné prohlásil například i to, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. Už tedy chápete, proč se musely rozpadat větší státní útvary? Mimo jiné i Československo, ale třeba i Jugoslávie? Čím menší státní útvar, tím snáze se obsazuje a posléze přebírá nepřátelskými silami. Ve Španělsku dokonce sami muslimové podporují odtržení Katalánska (katalánská vláda islamizaci podporuje), neboť, jak prohlásili, lépe se jim bude přebírat Katalánsko, než celé Španělsko. Nicméně, v případě Španělska globalisté odtržené Katalánsko nepotřebují, Španělé si vždy sami spolehlivě zvolí takové strany, které jim islamizují zemi plošně, přičemž jeden z hlavních přívalů invaze je nejen přes Kanárské ostrovy, ale i přes Katalánsko, 1

Červenáček než celé Španělsko. Nicméně, v případě Španělska globalisté odtržené Katalánsko nepotřebují, Španělé si vždy sami spolehlivě zvolí takové strany, které jim islamizují zemi plošně, přičemž jeden z hlavních přívalů invaze je nejen přes Kanárské ostrovy, ale i přes Katalánsko, které tak potřebují zachovat přístupné. Evropa se tak velmi rychle islamizuje, navíc se postupně vytlačí bílá rasa. S postupem islamizace bude docházet k lokálním ozbrojeným konfliktům, teroristické útoky budou s rostoucím počtem muslimské populace stále častější. Už nyní vyšlo najevo, že ISIS plánuje během příštích let velké chemické a biologické útoky v Evropě. 🐸🐸🐸🐸 1

maďarsko, migrace, andrej babiš, předvolební kampaň, evropská unie (eu)