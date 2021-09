https://cz.sputniknews.com/20210923/babis-se-postavil-proti-migraci-resenim-demograficke-situace-v-evrope-je-podpora-rodin-15931796.html

Babiš se postavil proti migraci: Řešením demografické situace v Evropě je podpora rodin

Babiš se postavil proti migraci: Řešením demografické situace v Evropě je podpora rodin

Andrej Babiš se v Budapešti účastní dvoudenního demografického summitu, jehož hlavním tématem je rodina.„Masová a nekontrolovaná migrace do Evropy nemá s udržitelností naší evropské společnosti nic společného, právě naopak. Jediným skutečně udržitelným řešením proti vymírání Evropy je zvýšení porodnosti vlastního, původního obyvatelstva, což je cesta, která je společná zemím V4. Jedině tak se nedostaneme do situace jako v některých západoevropských státech, které se nám doslova před očima mění z roku na rok,“ citují česká média slova premiéra vyřčená během summitu.Jedním z témat, kterého se český premiér při svém vystoupení dotkl, byl i přístup západoevropských zemí k demografické situaci. Tyto státy prý sahají po nejjednodušším řešení.„Místo aby se snažily zvýšit porodnost vlastních žen, sahají po tom nejjednodušším a nejrychlejším řešení. A tím je import migrantů, v posledních letech zejména z Blízkého východu a Afriky, tedy lidí pocházejících z diametrálně odlišného kulturního prostředí,“ dodal Andrej Babiš.Podle slov českého předsedy vlády je nutné udělat vše pro to, aby narození dítěte do rodiny výrazněji nezatížilo rodinné rozpočty. Lidé totiž údajně často argumentují tím, že narození dětí je finančně náročné a nemohou si to dovolit.„Prostě musí platit, že ten, kdo přivedl na svět dítě, je tím, kdo se stará o udržitelnost naší společnosti, přispěl k tomu, aby zde pokračoval náš stát a naše společnost,“ řekl dále Babiš na summitu.Události se kromě premiéra Maďarska Viktora Orbána, který je hostitelem summitu, účastní také například srbský prezident Alexandr Vučič.Jednání se měl osobně účastnit i polský premiér Mateusz Mokrawiecki. Ten ale účast odřekl kvůli sporům s Českou republikou o důl Turów.Na evropském kontinentu dlouhodobě klesá porodnost a stárne populace. Průměrně se rodí 1,6 dítěte na ženu. V České republice je to 1,7 dítěte na ženu. Průměrný věk rodiček se přitom podle Andreje Babiše v České republice pohybuje okolo 30 let.Slova OrbánaPři vystoupení předsedy vlády Maďarska zaznělo, že z jeho strany se usiluje o Evropu, kde rodinu tvoří muž, žena a děti.„Chceme podpořit takovou Evropu, kde muž a žena tvoří rodinu,“ prohlásil Viktor Orbán.Portál České noviny přitom připomíná vyjádření maďarského premiéra z minulosti o tom, že koncept „méně dětí zachrání klima“ je „hloupý“ a „nepřirozený“. Podle jeho názoru by silná migrace z muslimských zemí změnila kulturní identitu Evropy. Řešením proto je podpora pro Evropu tradiční křesťanské rodiny.Babiš v MaďarskuPremiér je na návštěvě Maďarska, kde se mimo jiné zúčastnil exkurze na maďarskou hranici chráněnou plotem před masovou migrací.„Jestli někdo říká, že ilegální migrace není téma, mám pro něj pár čísel a zkušenost z Maďarska, kde jsem si premiérem Viktorem Orbánemprohlédl pohraniční plot na hranici se Srbskem. Loni Maďarsko zastavilo 22 882 ilegálních migrantů, letos už 76 176. Skoro 3,5krát tolik. Denně je to 300 až 400 lidí. A co je ještě důležitější? V roce 2020 chytili Maďaři 281 převaděčů, letos už 752. Inkasují 3500 euro za jednoho uprchlíka. Ta čísla rostou každým dnem,” uvedl předseda vlády na svém Facebooku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

