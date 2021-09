https://cz.sputniknews.com/20210923/bis-postupovala-v-souladu-se-zakonem-uvedl-sef-snemovni-komise-belobradek-15936218.html

„BIS postupovala v souladu se zákonem,“ uvedl šéf sněmovní komise Bělobrádek

Ve čtvrtek proběhlo jednání sněmovní komise ohledně Bezpečnostní informační služby. Podle předsedy Pavla Bělobrádka postupovala BIS pro její kontrolu ohledně... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

Sněmovní komise se totiž zabývala tvrzením prezidentské kanceláře z konce srpna, a to z vlastní iniciativy. Podle těchto tvrzení pověřený ředitel civilní kontrarozvědky Michal Koudelka neodpověděl na prezidentův dotaz ohledně toho, zda služba při použití odposlechů na Zemanovy spolupracovníky zjistila konkrétní bezpečnostní rizika.Komise zasedala v sídle BIS, a jak uvedl Bělobrádek, projednala stanoviska, dokumenty a informace, které Koudelka k výhradám prezidentské kancláře předložil.Podle něj jde o to, co může prezident vyžadovat, jelikož podle právního rozboru i v tomto případě platí zákon o utajovaných skutečnostech. Předseda komise uvedl, že nemůže dávat úkoly a nemůže ani vyžadovat informace nad rámec zákona.BIS podle jeho slov prezidentovi nepodléhá, zodpovídá se vládě. Bělobrádek uvedl, že některé informace byly prezidentu sděleny prostřednictvím předsedy vlády.K reakci se vyjádřil i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. „Zvažujeme předložení dokumentů dokládajících komunikaci mezi prezidentem republiky a BIS,“ uvedl pro ČTK.Obvinění HraduV srpnu se v médiích objevily informace o tom, že ekonomický poradce prezidenta Martin Nejedlý byl odposloucháván BIS. Sám prezident v rozhovoru pro Blesk uvedl, že BIS kromě Nejedlého odposlouchávala i další osoby z jeho nejbližšího okolí, a v souvislosti s tím, že sám prezident telefon nevlastní, při komunikaci se toto sledování dotklo také jeho osoby.Zeman dále v rozhovoru uvedl, že o celé věci informoval premiéra Andreje Babiše, který se měl postarat o to, aby bylo sledování zastaveno. To se však podle slov Zemana nepovedlo a monitorování pokračovalo i nadále.Následně hradní kancelář Koudelku obvinil i z toho, že dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky zneužívá ke shromažďování informací pro svou potřebu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Vlastizrádci a kolaborantu se sudetskými němci předsedovi (bývalému) z KDU-ČSL Bělobrádkovi nelze věřit, je to nepřítel ČR a jeho Lidu !!! 5

Červenáček Jaká byla teplota vzduchu dnes v 7:00 v tisíci metrech nad mořem v Churáňově ? 🐸🐸🐸🐸 3

