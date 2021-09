https://cz.sputniknews.com/20210923/borrel-vyzval-nato-aby-se-neznepokojovala-kvuli-vojenske-samostatnosti-eu-15932156.html

Borrel vyzval NATO, aby se neznepokojovala kvůli vojenské samostatnosti EU

Evropská unie potřebuje možnost samostatného jednání ve vojenské oblasti, ale vůbec to nemusí znepokojovat spojence v NATO, prohlásil šéf evropské diplomacie... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

„Evropané musí převzít část odpovědnosti. Za tímto účelem potřebujeme možnost rozmístit vojáky stejně jako to děláte vy, Američané,“ řekl Borrel v rozhovoru pro americkou Službu veřejného vysílání.Jako příklad uvedl evakuaci z Kábulu, jejíž bezpečnost zajistily síly USA.Po vyhrocení afghánské krize a kritice unáhleného stažení amerických vojsk začali v EU znovu zvažovat otázku „strategické autonomie“ unie, včetně založení evropských pohotovostních sil.Zacharovová o založení AUKUSZaložení partnerství USA, Austrálie a Velké Británie (AUKUS) bylo šokem pro spojence z NATO, zejména byla morálně ponížena Francie, míní mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.Řekla, že USA nedostatečně pracovaly na této otázce a nevarovaly nejbližší spojence z NATO.„Podívejte se, co udělali s Francií. Morálně ji ponížili. 60 miliard (eur dohody) v podobě, v jaké jim to sdělili (o založení AUKUS), je mocná rána. Hlavní je, že USA ukázaly všem, jak odpůrcům, tak spojencům, že existují pouze jejich zájmy, jež se rozvíjejí na základě momentální konjunktury a že všechno ostatní je druhořadé, že se všemi svými spojenci, partnery, přáteli, budou nakládat stejně,“ dodala.Zacharovová poznamenala, že zatím není jasné, co bylo pro Francii bolestivější, ztráta miliardové smlouvy nebo morální škoda.Austrálie založila partnerství s Velkou Británií a USA v obraně a bezpečnosti, AUKUS, a prohlásila, že ruší smlouvu o ponorkách s francouzskou společností Naval Group v částce 56 miliard eur. Smlouva s Francií stanovila výstavbu 12 útočných ponorek třídy Barracuda. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian nazval rozhodnutí Austrálie o zrušení smlouvy „ránou do zad“. Šéf diplomacie EU Josep Borrel vyslovil v rozhovoru s australskou ministryní zahraničí Marise Payneovou politování, že nové partnerství AUKUS nezahrnulo země EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký Šéf diplomacie EU Josep Borrel vyslovil v rozhovoru s australskou ministryní zahraničí Marise Payneovou politování, že nové partnerství AUKUS nezahrnulo země EU. Doufám, že američané vytvoří nový pakt s názvem ANUS, aby byl Borrel spokojeně zaražen až po nosní dírky. 😊 1

Mir A na "odstěhování" jaderných zbraní z Evropy zapoměl, nebo nemá na takový požadavek odvahu? Ten již Evropě "zavařil" více než je zdrávo. 0

