„Byla jsem brutálně znetvořena“: Evangelista povyprávěla o důvodech, proč skončila s modelingem

Linda Evangelista je spolu se Cindy Crawfordovou, Claudií Schifferovou a Naomi Campbellovou jednou z nejslavnějších top modelek 90. let. Na rozdíl od svých... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

Šestapadesátiletá supermodelka napsala na Instagramu velmi osobní příspěvek, ve kterém se podělila se sledujícími o to, že již několik let trpí depresemi způsobenými následky neúspěšné plastické operace.Celebrita zdůraznila, že se u ní vyvinula paradoxní hyperplazie tukových buněk (vzácný vedlejší účinek liposukce, vyskytující se pouze u 0,0051 procenta pacientů a spočívající ve zvýšení tukové tkáně v místě léčby), o jehož riziku nevěděla před zákrokem.Dodala, že kvůli neúspěšné operaci se u ní vyvinula deprese a nenávist k vlastnímu tělu. Podle ní však brzy plánuje překonat své komplexy a žít „se vztyčenou hlavou“.Evangelista také sdělila, že je připravena žalovat společnost, protože před zákrokem ji před takovými možnými důsledky nevarovali.Modelce se dostala podpora od jejích kolegyň. Natalia Vodianová v komentářích poděkovala Lindě za tak odvážný krok.Naomi Campbellová zanechala dlouhý komentář, ve kterém připomněla Lindě její úspěchy a zásluhy:„Lindo, tvá síla a pravé já jsou rozpoznatelné a zůstanou ikonické navždy! Bravo! Tleskám tobě za tvou odvahu a sílu podělit se o své zkušenosti a neskrývat se za ně jako rukojmí. Víš, že tě miluju. Všichni tě máme rádi. A my jsme pořád tady, vedle tebe... Nedokážu si představit všechnu tu bolest, kterou jsi měla za posledních 5 let. Teď ses z toho osvobodila... Pamatuj, kdo jsi a čeho jsi dosáhla. Tvůj dopad na životy všech lidí, kterých ses dotkla a pokračuješ v tom dodnes, když sdílíš tvůj příběh. Jsem na tebe hrdá a podporuji tě na každém kroku," napsala.Připomeňme, že Linda se narodila v roce 1965 v St. Catharines v Kanadě v rodině italských přistěhovalců. Již v 15 letech vyhrála místní soutěž krásy a získala práci v newyorské modelingové agentuře Elite. Byla označována za „chameleona“ pro její jedinečnou schopnost měnit se přes make-up a účesy. Spolupracovala s takovými značkami jako Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Chanel, Chloé, Versace, Ralph Lauren, byla ve dvou videích George Michaela - Freedom a Too Funky, která se stala kultovní.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

