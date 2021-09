https://cz.sputniknews.com/20210923/dechberouci-50leta-daniela-pestova-ukazala-dokonale-telo-v-plavkach-15921451.html

„Dechberoucí!“ 50letá Daniela Peštová ukázala dokonalé tělo v plavkách

„Dechberoucí!" 50letá Daniela Peštová ukázala dokonalé tělo v plavkách

Česká supermodelka Daniela Peštová se na svém instagramovém profilu stylově rozloučila s létem. Na sociální síti totiž nasdílela snímek v plavkách a fanoušci... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-23T06:51+0200

2021-09-23T06:51+0200

2021-09-23T06:51+0200

celebrity

instagram

postava

fotografie

modelka

daniela peštová

Dnes, 22. září 2021, oficiálně začíná podzim. Je tak zapotřebí rozloučit se s létem, schovat plavky a připravit se na kratší dny, chladnější počasí a krásné barvy přírody. Toho všeho si je vědoma i Peštová, která se s teplými letními dny rozloučila dost stylově.Na fotografii má modré dvoudílné plavky, v nichž krásně vynikne její postavička. Na hlavě má pak klobouček v podobných odstínech. A co na její look říkali uživatelé? Mnozí ji chválili a psali, že je opravdunádherná.Spousta fanoušků poukazovala také na to, že i když je Daniele už padesát, stále jí to moc sluší.A zejména pánové byli u vytržení. Někteří psali, že je Peštová „československá jednička“.A spousta lichotek se týkalo i její dokonalé figury: „Máš božsky perfektní postavu!“Mnohé dámy zase dokázaly ocenit plavky a klobouček, a ptaly se, kde tyto šik kousky dotyčná pořídila. Není totiž žádné tajemství, že Peštová stále zůstává inspirací a motivací pro různé ženy.Daniela PeštováDaniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Kdybych viděl jen obličej, myslel bych si, že je to chlap. 🐸🐸🐸🐸 0

1

instagram, postava, fotografie, modelka, daniela peštová