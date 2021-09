https://cz.sputniknews.com/20210923/dokud-bude-predsedou-petr-fiala-neni-ods-pomoci-komentator-holec-spustil-kanonadu-15934215.html

„Dokud bude předsedou Petr Fiala, není ODS pomoci.“ Komentátor Holec spustil kanonádu

„Dokud bude předsedou Petr Fiala, není ODS pomoci.“ Komentátor Holec spustil kanonádu

Podle názoru komentátora Petra Holce není Občanské demokratické straně pomoci, dokud jí bude předsedat stávající lídr Petr Fiala. Reagoval tak na jeho slova... 23.09.2021

Holec ve svém streamu na kanálu Xaver Live poukázal na výsledky průzkumů, které ukazují, že Česko je bezprecedentně bohaté a lidé většinově cítí úspěch. Komentátor se pozastavil nad tím, jak je možné, že se ODS tak silně rozchází s názorem většiny společnosti.„Ukazují to všechny předvolební průzkumy. ANO už zase docela jasně vede. (…) Koalice Spolu má nějakých 20 %, přitom ODS má řekněme těch svých 11 %,“ konstatoval Petr Holec a dodal: „ODS prostě není pomoci, než vymění svého šéfa a lídra, protože Petr Fiala zašpuntoval ODS na plus mínus 11 %. Zalíbila se mu jeho funkce a vůbec si nechce připustit, že by měl skončit.“„ODS se prezentuje jako očištěná strana. Lídrem trojkoalice Spolu v Ústeckém kraji je ale Karel Krejza, (…) který kromě jiných kontroverzních věcí proslul tím, že chtěl zprivatizovat tamní nemocnici. On to nakonec zarazil antimonopolní úřad. Tohle se ale za ním táhne jako za Petrem Fialou volební neúspěchy. ODS si ale nemůže pomoc a udělá ho krajským volebním lídrem. Proto se obávám, že ODS s tímhle předsedou skutečně není pomoci,“ myslí si Petr Holec.Předvolební průzkumyPodle předvolebního průzkumu agentury Stem pro srpen letošního roku by v parlamentních volbách vyhrálo ANO předsedy vlády Andreje Babiše se ziskem 31,1 % volebních hlasů. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, lidovci) se ziskem 21,7 % hlasů. Na třetím místě by skončila koalice Pirátů a STANu se ziskem 18,7 %.Kromě těchto politických subjektů by se do sněmovny dostalo ještě několik politických stran, které by překonaly nutnou 5% hranici. SPD Tomia Okamury by získala 11,2 % a KSČM by získala 5,8 % volebních hlasů.Parlamentní volby jsou v České republice naplánovány na 8. a 9. října.

