https://cz.sputniknews.com/20210923/evropska-unie-navrhla-aby-byla-zavedena-jednotna-nabijecka-pro-chytre-telefony-15933446.html

Evropská unie navrhla, aby byla zavedena jednotná nabíječka pro chytré telefony

Evropská unie navrhla, aby byla zavedena jednotná nabíječka pro chytré telefony

Evropská komise navrhuje zavést v EU jednotný standard pro nabíjení mobilních telefonů s rozhraním USB-C a oddělit jejich prodej od samotných zařízení. 23.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-23T16:56+0200

2021-09-23T16:56+0200

2021-09-23T16:56+0200

svět

smartphone

mobil

mobilní telefony

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/12264712_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6778401b4f95dd3fa19a33f5d7ee7099.jpg

Požadavek by se vztahoval také na tablety, fotoaparáty, sluchátka, přenosné reproduktory a herní konzole. Jde tedy o to zajistit, aby všechna příslušná zařízení byla na evropský trh dodávána se stejným portem.Návrh musí schválit Rada EU a Evropský parlament, které jej budou moci mimo jiné změnit. Pokud budou nová pravidla schválena, budou mít státy na jejich zavedení dva roky.V roce 2020 se v EU prodalo přibližně 420 milionů mobilních telefonů a dalších přístrojů. Každý zákazník má v průměru přibližně tři nabíječky, z nichž dvě používá pravidelně. Komise však upozornila, že přibližně 40 % spotřebitelů se setkalo s problémem, kdy do telefonu nepasovaly všechny konektory.EK dodala, že lidé ročně utratí přibližně 2,4 miliardy eur za samostatné nabíječky, které nejsou součástí elektronických zařízení. Kromě toho se z nich ročně vyprodukuje několik tun odpadu.Evropská komise pracuje na řešení tohoto problému od roku 2009. Zejména podpořila dobrovolnou dohodu v odvětví, která snížila počet stávajících portů z 30 na 3, zdůraznila tisková zpráva.Jaké jsou nebezpečné chyby při nabíjení smartphonu?Analytička digitálních zařízení Elvina Nasibulinová vyjmenovala v rozhovoru pro noviny Rossijskaja gazeta chyby, které mohou způsobit předčasné opotřebení baterií telefonu.Zejména doporučuje nenechávat nabíjení přes noc, ale udělat to před ulehnutím k spánku a pak zapnout šetřící režim. Odbornice varuje před použitím „univerzálních nabíječek“ z Číny a doporučuje používání originálních adaptérů. Nedoporučuje také čekat na úplné vybití chytrého telefonu. V případě rychlého vybití telefonu je třeba zkontrolovat data spotřebované energie v nastaveních. Když je problém výraznější, je třeba dát telefon opravit, řekla Nasibulinová.Již předtím Nasibulinová ohodnotila mýty o škodlivosti bezdrátových nabíječek a sdělila, jaké problémy mohou skutečně vzniknout při jejich použití.O bezdrátových nabíječkách, které se nedávno objevily na trhu, kolují legendy o škodlivosti pro zdraví, o poškození čipů nebo opotřebení baterií.V praxi to znamená, že dojde k opotřebení baterie rychleji, ale rozdíl není až tak velký, vysvětlila Nasibulinová. Nedoporučuje nabíjet chytrý telefon bezdrátovou nabíječkou ani používat obě dvě současně, protože takovým způsobem se může přehřát akumulátor.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20200830/odbornik-prozradil-zda-je-mozne-nechat-nabijecku-v-zasuvce-bez-chytreho-telefonu-12446384.html

Červenáček Souhlasím. Ušetří se za nákup nabíječek, pokud budou kvalitní. 🐸🐸🐸🐸 0

František Blatan Co bude dál? Už se těším na jednotný toaletní papír, bytové zařízení, oblečení, ... a zavedení monopolních výrobců... hurá, kupředu levá! 0

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

smartphone, mobil, mobilní telefony, evropská unie (eu)