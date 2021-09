https://cz.sputniknews.com/20210923/expremier-sr-matovic-ukazal-sefovi-smeru-sd-ficovi-za-zady-plakat-o-vrahovi-ten-ostre-reagoval-15934561.html

Expremiér SR Matovič ukázal šéfovi Směru-SD Ficovi za zády plakát o vrahovi. Ten ostře reagoval

Expremiér SR Matovič ukázal šéfovi Směru-SD Ficovi za zády plakát o vrahovi. Ten ostře reagoval

Slovenská politická scéna se opět předvedla. V Národní radě Slovenské republiky během projednávání návrhu o odvolání ministra vnitra Romana Mikulce, a přesněji... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

Předseda parlamentu Boris Kollár patřičně nezasáhl. Fico se však do koalice ostře pustil na své vlastní tiskové konferenci. Padla i ostrá slova.Verš, který napsal na plakát Matovič, odkazuje na píseň Karla Kryla.Předseda parlamentu ohledně plakátu Matoviče uvedl, že ministr financí jednací řád NR SR neporušil. Odůvodnil to tím, že si plakát vyrobil samostatně v plénu, a nepřinesl ho s sebou.„Co očekáváte od plagiátorů, jeden i druhý nemají ani vzdělání, ani nic,“ reagoval Fico. Kollár se následně zeptal, co čekat od mafiánů.„Pěkně děkuji. Lepší být mafián než plagiátor, ale to je už druhá věc,“ odpověděl Fico.Sám Matovič na svém skutku nic špatného nevidí.Na svém vlastním brífinku ohledně incidentu v NR SR to Fico koalici ještě hezky osolil.Fico mluvil o „bordelu“ v Národní radě SR v souvislosti s jednáním ohledně několika návrhů na odvolání ministra vnitra Romana Mikulce, které jsou zařazeny do programu aktuální schůze i na plánovanou mimořádnou schůzi Národní rady.„Podali jsme čtyři návrhy na odvolání Mikulce, ale vládní koalice blokuje NR SR a nechtěla o tom jednat, už udělali chybu, zařadili to jako řádný bod. Mysleli si, že se nedostavíme do NR SR, ale my jsme přišli a jednáme. To jsou všechno ty samé schůze,“ uvedl Fico a dodal, že dva návrhy stáhnou. Otevřený však nechají bod o odvolávání, ke kterému diskuze již začala. Pokračovat budou i na mimořádné schůzi.Ostře kritizoval také předsedu parlamentu Kollára a jeho jednání ohledně Matovičova plakátu. Fico také blíže vysvětlil svá slova o tom, jak to myslel s tím, že je lepší být mafián, než plagiátor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

