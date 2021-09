https://cz.sputniknews.com/20210923/exprezident-klaus-je-znovu-v-nemocnici-15930623.html

Podle informací českých médií se bývalý prezident Václav Klaus nachází v Ústřední vojenské nemocnici. Jedná se již o druhou hospitalizaci za poslední dobu...

Portál Blesk uvádí s odvoláním na slova mluvčího Institutu Václava Klause Petra Macinku, že bývalý prezident je v nemocnici kvůli doléčování původních potíží. „Ukázalo se, že problém je třeba ještě doléčit. Je to sice nepříjemné, ale snad ne na dlouho,“ sdělil.Václav Klaus původně nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v průběhu druhého víkendu v září, měl potíže s vysokým tlakem.„Já myslím, že je to dobré. Měl jsem nějaký šíleně vysoký tlak, teď jsem měl nějaké žaludeční komplikace s tím nějaké, tak doufám, že se to stabilizovalo,” uvedl Václav Klaus pro média poté, co byl v průběhu pátku z Ústřední vojenské nemocnice propuštěn.Miloš Zeman v nemocniciPrezident Miloš Zeman ve středu dopoledne opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze po osmi dnech hospitalizace. Na zámku v Lánech měl hned naplánovány tři schůzky s představiteli vlády i opozice.Odjezd prezidenta z nemocnice nakonec mohli novináři vyfotografovat, povolili to zástupci protokolu Pražského hradu. Zemana na vozíku vyvezli jeho asistenti, následně jej naložili do vozu s tmavými okny. Prezidenta museli podpírat. Zeman přítomným osobám zamával, na akci dohlíželi mimo jiné ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Vladimír Kruliš a první dáma Ivana.

