Ivan Bartoš změnil názor na migranty. Oči mu prý otevřelo Německo a Francie

V roce 2009 však Bartoš měl na muslimskou Evropu zcela jiný názor.„Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, podobně, jak snad ještě chvíli bude internet. Migrace je přirozená věc,“ napsal tehdy na pirátském fóru Bartoš.Kritika ze strany BabišeNázory Bartoše ohledně migrantů dlouhodobě kritizuje také premiér Andrej Babiš. „Piráti chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta,“ napsal dříve premiér na Twitteru. Zmiňme, že poté na něj podali žalobu za šíření lží.Posledně se o tom Babiš zmínil v rozhovoru pro Parlamentní listy, který poskytl během své návštěvy v Maďarsku. Promluvil v něm o důležitosti migrační otázky i o tom, proč členové opozice dělají, jako by se jednalo o zastaralé téma.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vitoslav Tajny

Tento kluk by potřeboval dostat pořádaně přes tlamu. Když se mu ten jeho postoj vůči imigrantům vyčítal (multikulturní vítač), tak tvrdil, že to tak nemyslel. Nebyl zkrátka pochopen. :-)) Když zapíral součinnost s Antifou, tak po nějaké době změnil strategií a tvrdil něco o hloupém mladí. Tyhle pirátské strany zdražuje jedna se sídlem asi někde v Lucembursku. Vnější zásah do vnitřních záležitosti ČR, bych to nazval. KSČM má také v programu svoboda internetu, kdyby hloupé mladí mělo nějaké dotazy…

