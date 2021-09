https://cz.sputniknews.com/20210923/jezis-to-je-tak-jalovy-banner-hrib-pomaha-piratum-podivnou-infografikou-atalentem-vypravece-15933176.html

„Ježíš, to je tak jalový banner.“ Hřib pomáhá Pirátům podivnou infografikou a…talentem vypravěče

„Tenkrát v Babišově žil byl jeden chasník jménem Radek Vondráček. Dobrým mravům ale příliš neholdoval. Tu například jednou ze samé radosti, že sněmu poslanců kraluje, na řečnický pultík vyskočil a na loutnu divoce tam brnkal a písně halekal. Onehdy zas prostředníčkem sprostotu zvesela vyjevoval,“ začal pohádku šéf pražského magistrátu.Dále Hřib svůj talent vypravěče ukazuje ještě víc.Následně pirátský zástupce dává do protikladu své aktivity, které se týkají života české metropole.Podle jeho slov se na vědomí tak dává, že Praha není Babišovo.„Nekalosti tu netrpíme a občany před lumpy tu bráníme,“ uzavřel příspěvek komunální politik.V komentářích Hřib dodal, že v tomto volebním období bylo opraveno už 900 městských bytů, aby mohly opět sloužit Pražanům k bydlení.„Z toho jsme pronajali 360 sociálních bytů. Většinu sociálních bytů pronajímáme rodinám s dětmi a většina z nich jsou rodiny samoživitelek a samoživitelů. Dostávat děti z nevyhovujících prostor ubytoven je naše priorita,“ vyzdvihl.Tak originálním způsobem Hřib upoutal pozornost sledujících, jenže výsledek rozhodně čekal jiný. Co pražskému primátorovi čtenáři vzkázali?„Ježiš, to je tak jalovej banner. To jsou voliči Pirátů tak jednoduchý?“ zkritizovala Hřibův výtvor Aneta Nejezchlebová„Nenesu odpovědnost za Vaši kampaň, takže Vám do ní asi nemůžu úplně kecat. Nicméně jako dlouhodobý volič pirátů mám pocit, když vidím tyto Vaše výlevy na FB, že byste se měli spolu s Jakubem Michálkem (který jede v podobném levelu) chytit za ruce, zajít někam za roh, zhodnotit si formu Vašich příspěvků, dát si pár facek na probrání, pak se vrátit a zkusit to znovu a lépe. Bože můj, na koho touhle debilní koláží cílíte? (Řečnická otázka...nemusíte odpovídat),“ zareagoval Ludwig von Holotman.„Proč máte zapotřebí používat jazyk jako z nějaké pitomé Troškovy pohádky?“ vyslovil nepochopení Martin Gross.„Tahle antibabiš kampaň mě fakt odpuzuje nejen vizuálem. Nechcete najet na trochu pozitivnější vlnu? Tohle mi přijde jako dost nízký level,“ vyjádřil se Jiří Němčík.Sledující Pavel Čajíček přišel dokonce se svou pohádkou. Byla zas o Hřibovi.„Bylo nebylo, v jednom malém království uprostřed Evropy se kradlo. Kradli tam úplně všichni. Někteří víc, jiní míň. Kdokoliv se dostal k moci, kradl to, co nestačili ukrást ti před ním. Pak se objevil princ na bílém koni. Jmenoval se Zdeněk a pocházel z jedné bohem zapomenuté vesničky jménem Slavičín. Ten se jednoho dne rozhodl, že tomu učiní přítrž. Maminka mu nenachystala pekáč buchet, ale okurek a oplatek. A princ Zdeněk nenasedl na bílého koně ale elektro koloběžku a vyrazil na ní zachránit to malé království. I přijel na té koloběžce, kterou občas vyměnil za jízdní kolo do hlavního města toho království. Tam se spojil s jemu podobnými dobráky a počali konat dobro. Zlomek toho dobra můžeme pozorovat každý den kolem sebe. Zejména lidé ze severní části tohoto města, ale i vlastně všichni. Ti, kteří se denně pohybují kolem oblasti, která se zve Jana ze Želivy, Rumunská, magistrála kolem hlavního nádraží atd atd atd atd. To vše pro nás zařídil ten dobrý princ jménem Zdeněk. A chystá pro nás se svými kamarády ještě spoustu a spoustu dalšího dobra.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

