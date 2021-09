https://cz.sputniknews.com/20210923/media-merkelova-ignorovala-prvni-bidenuv-telefonat-na-postu-prezidenta-usa-15928109.html

Média: Merkelová ignorovala první Bidenův telefonát na postu prezidenta USA

Média: Merkelová ignorovala první Bidenův telefonát na postu prezidenta USA

Joe Biden nastoupil na pozici prezidenta USA 20. ledna.„Po nastěhování do Bílého domu se prezident Biden rozhodl, že jeho první telefonát zahraničnímu lídrovi má být adresován Angele Merkelové, což by bylo signálem návratu k transatlantické stabilitě po nestabilitě Trumpova období. <…> Kancléřka ale měla jiné plány. Ignorovala páteční telefonát, protože chtěla odjet na svoji vilu nedaleko Berlína,“ píše se ve zprávě listu, který se odvolává na poradce, ale neupřesňuje, z čí strany.Podle listu odmítla Merkelová symbolická gesta z americké strany jako nemístná a požádala své asistenty, aby se dohodli na jiný čas. Nakonec se rozhovor konal 25. ledna, kdy se kancléřka vrátila do práce. Takže prvním, komu Biden zavolal, byl kanadský premiér Justin Trudeau, se kterým prezident USA mluvil 23. ledna.Dříve byla zveřejněna zpráva, že se Angela Merkelová nehodlá ucházet o další období a řekla, že z politiky odejde.Volby do Spolkového sněmu se v Německu konají 26. září, podle jejich výsledků bude sestavena vláda a navržen nový kancléř.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

