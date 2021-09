https://cz.sputniknews.com/20210923/media-polsky-premier-se-nechce-setkat-s-babisem-kvuli-dolu-turow-15928547.html

Média: Polský premiér se nechce setkat s Babišem. Kvůli dolu Turów

Média: Polský premiér se nechce setkat s Babišem. Kvůli dolu Turów

Polská média tvrdí, že polský premiér Mateusz Morawiecki údajně nechce přijet na čtvrteční demografický summit do Budapešti. Důvodem mají být tahanice okolo... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-23T10:30+0200

2021-09-23T10:30+0200

2021-09-23T10:30+0200

Morawiecki tímto krokem prý chce poslat signál české vládě, píše polský list wPolityce. Portál píše, že na summitu bude zemi zastupovat ministryně pro rodinu a sociální politiku Marlena Malągová.Nehledě na to, že kancelář polského premiéra informace nevyvrátila, ani nepotvrdila, cesta do Budapešti již není uvedená na seznamu aktivit polského premiéra.Severní sousedé Česka mají dokonce uvažovat o zastavení účasti na jednání Visegradské skupiny, píší česká média s odvoláním na portál Wirtualna Polska. Polský premiér Morawiecki přitom již v minulosti hovořil o nevyhnutelném zhoršení vztahů s Českem kvůli dolu Turów.Důl TurówSoudy EU na začátku týdne uložily Polsku pokutu o rozměru půl milionu euro denně. Důvod je ten, že země nezastavila těžbu v dole Turów, který se nachází bezprostředně na českých hranicích. Pokuta přitom poběží do té doby, dokud země těžbu v dolu skutečně nezastaví.Předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dolu přitom Soudní dvůr Evropské unie vydal již v květnu. Soud toto rozhodnutí učinil na základě české žaloby, důl totiž podle české strany ohrožuje zásoby pitné vody v obcích na české straně hranice.Polská strana se ovšem rozhodnutí soudu odmítla podřídit se slovy o tom, že zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Elektrárna zásobovaná dolem Turów totiž vyrábí až 7 % energie v zemi. Její uzavření by hrozilo výpadky v polském energetickém systému a růstem cen pro spotřebitele. Vláda přitom také uvedla, že se jedná o jediný zdroj tepla pro město Bogatynia a jeho okolí.Jednání o osudu dolu vedou expertní skupiny z Česka a Polska. Usilují o vytvoření dohody mezi vládami, která by vedla k vyřešení sporu.Změna po volbáchMorawiecki také v minulosti uvedl, že očekává, že po českých říjnových volbách opadnou emoce vznikající okolo osudu dolu.„Počítám, že až se volby uskuteční, emoce opadnou,“ řekl polský premiér a dodal: „Jedná se o těžký, lokální spor, který se odehrává ve stínu voleb v České republice.“Polský premiér také poznamenal, že pro Polsko je tento spor sice nepříjemný, ale takových problémů má jeho země prý desítky, uvedl v rozhovoru pro RMF FM.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Mir Pokud si polský premiér Mateusz Morawiecki neví rady, tak mu něco málo přispěji. Nechť nekupuje Polsko Abrymsy (nikdo je neohrožuje mimo vlastní "velkopolské" názory) a zůstane jim na placení sankce. Snad si v Polsku uvědomí, že i rusofobie má svou cenu. A co na to náš "všemocný" Brusel? 2

Červenáček Minimálně 10 let ČR protestovala směrem k Polsku, kvůli zmíněnému dolu a hlavně kvůli vodě, kdy skoro půlka Liberecka ztrácí spodní vodu. Poláci to vůbec nebrali v úvahu. Kdybychom naštvali Poláky tak hodně, že by k nám přestali vozit všechny své výrobky hlavně potraviny byl by to největší úspěch v dějinách českého státu. Také by bylo dobré, kdyby k nám nejezdily autobusy z Polska na plundrování borůvčí - češou je pomocí hřebenů. 🐸🐸🐸🐸 0

polsko

česká republika

energetika, polsko, česká republika, andrej babiš, uhlí, důl, mateusz morawiecki