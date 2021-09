https://cz.sputniknews.com/20210923/media-vedci-ve-wu-chanu-chteli-v-roce-2018-nakazit-koronavirem-netopyry--15916592.html

Média: Vědci ve Wu-chanu chtěli v roce 2018 nakazit koronavirem netopýry

Média: Vědci ve Wu-chanu chtěli v roce 2018 nakazit koronavirem netopýry

Vědci z čínského Wu-chanu, kde byly zaznamenány první případy covidu-19, plánovali nakazit modifikovaným koronavirem netopýry žijící v jeskyních již v roce... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-23T09:18+0200

2021-09-23T09:18+0200

2021-09-23T09:18+0200

svět

čína

vědci

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1182/77/11827775_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_781fc589ab9f6a59cc4dbcc911735e37.jpg

Jak podotýkají noviny, vědci podali žádost o vyčlenění 14 milionů dolarů na realizaci tohoto projektu nejméně 18 měsíců před oficiálními zprávami o případech covidu-19. Vědci ve Wu-chanu hodlali pravděpodobně zanést modifikované koronaviry, které se předávají vzduchem, do míst v Číně, kde žijí netopýři, aby je tak ochránili před chorobami, které se mohou předávat člověku.Vědci chtěli zanést přes kůži zvířat „nanočástice obsahující nové chimérické adhezní proteiny“ koronavirů. Plánovalo se to udělat v jeskyních v čínské provincii Jün-nan. Předpokládalo se také vytvoření chimérických virů geneticky modifikovaných pro snadnější nakažení lidí. Wuchanští vědci chtěli kromě toho vyzkoušet změny v koronavirech netopýrů pro snadnější předávání viru lidským buňkám, dodávají noviny s odvoláním na dokumenty.Prostředky na podobný projekt byly čínským vědcům odmítnuty, protože „by to mohlo ohrožovat místní obyvatele“ nehledě na to, že výzkumníci slíbili provést učební a osvětové akce, aby obyvatelé chápali, co se děje.Noviny podotýkají, že podle dokumentů by se mohl tohoto výzkumu zúčastnit britský a americký odborník Peter Daszak a také jedna z předních viroložek Wuchanského institutu virologie Shi Zhengli.Spory o původu covidu-19Koncem srpna zveřejnila americká rozvědka výňatky ze své zprávy Joe Bidenovi o původu SARS-CoV-2. V důsledku toho zástupci zpravodajské komunity připustili, že koronavirus nebyl vytvořen jako biologická zbraň a čínské úřady o něm před vypuknutím nemoci nevěděly. Nicméně dojít k jednotnému a definitivnímu závěru se účastníkům výzkumu nepodařilo.V ČLR dříve nejednou vyvrátili teorie vzniku covidu-19 ve wuchanské laboratoři. Čínské úřady také nejednou prohlásily, že od samého začátku zaujímaly otevřené a odpovědné stanovisko vůči zveřejňování informace o epidemii koronavirové infekce.Od začátku vypuknutí koronaviru ve Wu-chanu na konci prosince 2019 se v médiích opakovaně objevovaly různé verze, že covid-19 mohl uniknout z laboratoře Wuchanského institutu virologie. WHO zveřejnila v březnu plné znění zprávy mezinárodní skupiny odborníků této organizace o návštěvě Wu-chanu pro zjištění původu koronaviru, v němž byl únik z laboratoře označen za „nanejvýš málo pravděpodobný“. V referátu se také uvádí, že koronavirus nového typu byl člověku předán od netopýrů nejspíše prostřednictvím jiného živočicha.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210920/to-se-americke-rozvedce-nebude-libit-vedci-nasli-nove-dukazy-o-prirozenem-puvodu-koronaviru-15883406.html

Martin Macháček Nějaké noviny něco napíší a už je z té lži aféra. 2

Dědouch2 Nějak se ignoruje, že je dotyčný koronáč patentovaný v USA již před rokem 2018. 2

3

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, vědci, koronavirus