Na Slovensku to po návštěvě z EP vře. Pellegrini sbalil europoslankyni kufry, Fico navrhuje jointa

Slovenská opoziční parlamentní hnutí zuří. Po dvoudenní návštěvě z Bruselu, v čele které stála europoslankyně Sophie in 't Veldová, mají politici za to, že...

Předseda Směru-SD Robert Fico europoslankyni vzkázal, aby si dala jointa a šéf Hlasu-SD ji vzkázal, aby si sbalila kufr. K vlně nespokojenosti se přidal i předseda SNS Andrej Danko.Nezařazený poslanec a šéf hnutí Hlas-SD Peter Pellegrini se staví kriticky k postupům monitorovací skupiny Evropského parlamentu pro demokracii, právní stát a základní práva. Nelíbí se mu zejména to, že se členové skupiny sešli pouze se členy koalice a opozice zůstala stranou. Má za to, že takový přístup je tendenční. Vyzval je, aby opustili Slovensko a nevydávali tendenční zprávy.„Nemíní se setkat a nesetká se s relevantními subjekty z opozice, což považuji za absolutní chybu. Proto si myslím, že jakékoliv závěry této mise jsou irelevantní a budou jednostranné,“ uvedl Pellegrini a vzkázal holandské europoslankyni a jejím kumpánům, aby si sbalili kufry, a pokud chtějí na Slovensku působit tendenčně a jednostranně, aby odletěli zpět do Bruselu a nevydávali vůči Slovensku žádná hodnocení ani zprávy.„Tak jak účelově chodili na Slovensko předtím, tak v tom pokračují i dnes,“ dodal Pellegrini. Pellegriniho zajímalo také to, zda se členové skupiny zajímali o aktuální dění v bezpečnostních složkách a jestli se k tomu vyjádří. „Na základě toho, s kým se setkali, se tohle všechno asi těžko dozvědí,“ zmínil Pellegrini a dodal, že se jedná o zneužití pravomoci poslance Evropského parlamentu.Ještě dál ve svých vyjádřeních zašel předseda Směru-SD Robert Fico. Holandské europoslankyni doporučil, aby si dala jointa a neotravovala vzduch na Slovensku. Ve svém příspěvku na Facebooku se také přiznal, že má na „holandské krasavice štěstí“ a není to poprvé, co je takhle rozčílen. Dnes přišla opět a vyjadřuje se k situaci na Slovensku, aniž by měla tušení, co se tam vlastně děje.„Prý vidí posuny. Ale ano, dnes se už zavírají na základě vymyšlených trestních stíhání a zkorumpovaných udavačů nevinní lidé a někteří za záhadných okolností umírají ve vazbě. To se opravdu za mé éry nedělo, takže připusťme výraz ,posun’,“ napsal Fico na svém účtu na Facebooku.Do celého sporu se zamíchal také předseda SNS Andrej Danko. Pánům doporučil, aby se vykašlali na holandskou europoslankyni a obrátili se na místopředsedu EK Maroše Šefčoviče.„Slovenská národní strana vyzývá místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče, aby se probral ze svého milionářského snu a života, který si užívá v Bruselu. Maroš Šefčovič je místopředseda Evropské komise a pro Slovenskou republiku nedělá nic. Jasným příkladem je alibismus v tématech, které dnes trápí Slovenskou republiku. Vyzýváme ho, aby se bezodkladně zkontaktoval s poslankyní Evropského parlamentu Sophie in’t Veldovou, která včera monitorovala Slovenskou republiku. Zástupci Evropské unie byli vysoce neobjektivní a nesetkali se se zástupci opozice,“ napsal Danko na svém účtu na Faceooku.Další věc, na kterou Danko apeloval ve svém příspěvku je, aby se Maroš Šefčovič, nominant Směru-SD, zabýval tím, jak to je s vraždou slovenského občana Chovance.Zmiňme, že v úterý na Slovensko přicestovala delegace poslanců z Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby zhodnotila dodržování zásad právního státu na Slovensku.Sedmičlennou delegaci vedla holandská europoslankyně Sophie in 't Veldová. Během dvoudenní návštěvy byly plánovány schůzky s rodinou zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Kromě toho byly pro delegaci plánovány schůzky se zástupci občanské společnosti i vysokými státními představiteli.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

