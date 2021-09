https://cz.sputniknews.com/20210923/nato-zreviduje-strategicky-koncept-aliance-15926526.html

NATO zreviduje strategický koncept aliance

NATO zreviduje strategický koncept aliance

NATO zreviduje svoji strategii po uzavření aliance AUKUS (Austrálie-Velká Británie-USA) a následném rozpadu mnohamiliardové smlouvy na obranu mezi Canberrou a... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

„Důvodem existence NATO je transatlantická bezpečnost. Právě to chceme Spojeným státům připomenout. Naši partneři se proto z naší iniciativy, a také z iniciativy SRN, rozhodli revidovat strategickou koncepci aliance,“ vysvětlila.Podle slov ministryně to vyjasní situaci pro summit NATO v Madridu a posílí obranu Evropy.Rovněž upřesnila, že 30. srpna se ve formátu 2 + 2 uskutečnila schůzka ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany Francie a Austrálie, jejíž účastníci „potvrdili velký význam této smlouvy o ponorkách“. Během rozhovoru o porušení dohody Parlyová zdůraznila, že jde o podkopání důvěry a pokrytectví.Senátoři přerušili projev ministra obrany nesouhlasnými výkřiky.Jak řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian, krize ve vztazích se Spojenými státy výrazně ovlivní definici nové strategické koncepce NATO, ale nepovede k vystoupení z Atlantické aliance.V polovině září vyšlo najevo, že Velká Británie, Spojené státy a Austrálie se dohodly na obranném a bezpečnostním partnerství AUKUS, které „bude hájit a bránit společné zájmy v indo-pacifickém regionu“.Poté Austrálie oznámila odstoupení od dohody o výstavbě 12 útočných ponorek třídy Barracuda s francouzskou společností Naval Group. Její celkové náklady byly odhadnuty na 56 miliard eur a byly nazývány smlouvou století.Le Drian nazval rozhodnutí Canberry „bodnutím do zad“ a řekl, že se „hněvá“. Paříž čeká na vysvětlení jak od Austrálie, tak od Spojených států.Francouzský ministr zahraničních věcí Clement Bon prohlásil, že Evropa by po tomto incidentu měla posílit strategickou autonomii a obranu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

