Nový výzkum říká, že tato šťáva snižuje vysokou hladinu cukru v krvi do 15 minut od příjmu

Diabetes 2. typu je konečným výsledkem špatné produkce inzulínu ve slinivce břišní. Inzulín je hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi – hlavní typ cukru, který se nachází v krvi. V rámci tohoto regulačního mechanismu se hladina cukru v krvi zvyšuje, což zase způsobuje nepřeberné množství problémů.Naštěstí můžete zvýšit svou zásobu inzulínu a následně regulovat hladinu cukru v krvi tím, že uděláte správné rozhodnutí a budete dodržovat zdravý životní styl.Jedním z lehčích, a zároveň efektivních kroků je pití šťávy z granátového jablka.Studie publikovaná v časopise Current Developments in Nutrition zkoumala dopad konzumace jedné dávky šťávy z granátového jablka o osmi uncích na hladinu cukru v krvi.Bylo použito 21 zdravých jedinců s normální hmotností. Dobrovolníci byli náhodně přiděleni, aby si dali jednu dávku vody, šťávy z granátového jablka nebo vody s 18,6 gramy glukózy a 18,3 gramy fruktózy, aby odpovídaly obsahu cukru ve šťávě z granátového jablka. Hladina cukru v krvi nalačno byla odebrána před a po 15, 30, 60, 90, 120, 150 a 180 minutách po pití.Test cukru v krvi nalačno měří hladinu cukru v krvi po nočním půstu. Ve všech subjektech příjem vody nezměnil hladinu cukru v krvi.U zdravých subjektů s nízkou hladinou inzulínu však byla pozorována „významná" nižší hladina glukózy po 15 minutách a 30 minutách po vypití šťávy z granátového jablka ve srovnání s příjmem cukrové vody, poznamenali vědci.Navíc po vypití šťávy z granátového jablka byly pozorovány významné vyšší hladiny inzulínu po 15 a 30 minutách ve srovnání s cukrovou vodou.Další výzkum potvrdil výhody pití šťávy z granátového jablka. Studie provedená v Izraeli odhalila, že šťáva z granátového jablka by mohla poskytnout další výhody pro diabetiky.Šťáva byla zkoušena na malé lidské studijní skupině v Rappaport Family Institute for Research in the Medical Sciences ve spolupráci s Ramban Medical Centre v Haifě v Izraeli.Klíčovým zjištěním bylo, že cukry nalezené ve šťávě z granátového jablka, i když jsou vlastnostmi podobné jiným cukrům z ovocných šťáv, negativně neovlivnily parametry diabetu.Bylo dokonce zjištěno, že šťáva snižuje riziko aterosklerózy – potenciálně závažného stavu, kdy se tepny ucpávají tukovými látkami nazývanými plaky nebo aterosklerotický plát.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

