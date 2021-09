https://cz.sputniknews.com/20210923/polsko-rozmisti-na-vychodni-hranici-americke-tanky-15930794.html

Polsko rozmístí na východní hranici americké tanky

Varšava na hranicích rozmístí tanky Abrams zakoupené ze Spojených států. Uvedl to polský ministr obrany Mariusz Blaszczak v éteru Polského rozhlasu. 23.09.2021, Sputnik Česká republika

„Dvě stě padesát nejmodernějších tanků, které budou rozmístěny na východě naší země,“ řekl.Polské úřady již dříve uvedly, že očekávají, že obrněná vozidla obdrží v roce 2022. Jedná se o modifikaci tanku M1A2 Abrams SEPv3. Dodávky budou Varšavu stát 23 miliard dolarů. Podle Blaszczaka jsou ke snížení rizika útoku na zemi zapotřebí „nejlepší tanky na světě“.Polští politici opakovaně prohlašují, že NATO by mělo být aktivnější v konfrontaci s Ruskem, které považují za bezpečnostní hrozbu. Moskva zase připomněla, že nemá v úmyslu útočit na jiné státy, včetně členů Severoatlantické aliance. Jak ale ruský prezident Vladimir Putin zdůraznil, Rusko nenechá pokusy zasahovat do svého území a omezovat rozvoj bez odezvy.Rusko jako hrozbaRusko v dohledné budoucnosti zůstane hlavní vojenskou hrozbou NATO, uvedla v americkém kongresu Julianne Smithová, která byla navržena na stálého zástupce USA při Severoatlantické alianci.„Rusko zůstává největší geopolitickou hrozbou euroatlantického regionu a zcela určitě v dohledné budoucnosti zůstane největší vojenskou hrozbou aliance NATO, a samozřejmě v průběhu příštích deseti let,“ oznámila Smithová.Od roku 2014, kdy se na Ukrajině rozhořela krize, Severoatlantická aliance podle americké političky získala mnoho v posílení možností odporu Moskvě, ale mnohé se ještě musí udělat.„Ruská agrese pokračuje, musíme vyzvat Rusko k odpovědi za své činy, které podniká s využitím všech jeho nástrojů, jde o konvenční schopnosti, vpády do vzdušného prostoru NATO, zastrašování nebo kybernetické útoky,“ uvedla Smithová.Slíbila také, že v případě zvolení bude spolupracovat s americkými spojenci a partnery na neutralizaci nežádoucích důsledků spuštění ruského plynovodu Nord Stream 2. Smithová plynovod označila za „špatný obchod“ a „geopolitický projekt“, který podkopává energetickou bezpečnost Evropy a v první řadě Ukrajiny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Vzhledem k nosnosti mostů v Polsku, nebudou tyto tanky moc mobilní, ale dají se zakopat jako ve filmu Tankový prapor. 6

Červenáček RF plánuje rozmístit u své západní hranice 5 tankových divizí, z toho jednu gardovou. Určitě už má tři, možná čtyři. Samozřejmě že se jedná o modernizované T-90, T-72 a jistě tam přibydou Armaty a další bojové prostředky. Vrtulníky, letadla, drony, BVP, nějaké to zaminování. Takže Poláci zase utřou nudli. 🐸🐸🐸🐸 6

Zprávy

