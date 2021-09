https://cz.sputniknews.com/20210923/polsky-kabinet-polsko-sve-rozhodnuti-nezmeni-dul-turow-se-neuzavre-15931414.html

Polský kabinet: Polsko své rozhodnutí nezmění, důl Turów se neuzavře

Polský kabinet: Polsko své rozhodnutí nezmění, důl Turów se neuzavře

23.09.2021

Polsko své rozhodnutí nezmění a důl Turów bude nadále provozovat. Uvedl to ve čtvrtek na tiskové konferenci ve Varšavě mluvčí polské vlády Piotr Müller.

Česká republika podala letos v únoru stížnost na důl Turów u soudu EU. Soud v květnu nařídil polské straně, aby okamžitě zastavila veškeré práce na něm.Polský premiér Mateusz Morawiecki však reagoval prohlášením, že jeho země se rozhodnutím soudu nebude řídit, protože má pro republiku velmi negativní důsledky.Nyní zaznělo z Polska vyjádření, že země své stanovisko nezmění. „Polsko své rozhodnutí nezmění. Nemůžeme souhlasit s tím, že přestaneme vyrábět elektřinu nebo zdroj tepla pro některé oblasti Polska tak, jak požaduje Evropská komise,“ řekl Müller. Mluvčí vlády zároveň poznamenal, že Polsko nabídlo České republice možnost vyřešit spor ještě před rozhodnutím o pokutě. „Doufáme, že jednání, která v současné době probíhají, skončí podpisem dohod,“ řekl.Spor mezi Polskem a ČeskemPřipomeňme, že mezi Polskem a Českem v poslední době rezonuje spor ohledně dolu Turów. Soudy EU na začátku týdne uložily Polsku pokutu ve výši půl milionu euro denně. Důvod je ten, že země nezastavila těžbu v dole Turów, který se nachází bezprostředně na českých hranicích. Pokuta přitom poběží do té doby, dokud země těžbu v dolu skutečně nezastaví.Předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dolu přitom Soudní dvůr Evropské unie vydal již v květnu. Soud toto rozhodnutí učinil na základě české žaloby, důl totiž podle české strany ohrožuje zásoby pitné vody v obcích na české straně hranice.Polská strana se ovšem rozhodnutí soudu odmítla podřídit se slovy o tom, že zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Elektrárna zásobovaná dolem Turów totiž vyrábí až 7 % energie v zemi. Jejím uzavřením by hrozily výpadky v polském energetickém systému a růstem cen pro spotřebitele. Vláda přitom také uvedla, že se jedná o jediný zdroj tepla pro město Bogatynia a jeho okolí.Jednání o osudu dolu vedou expertní skupiny z Česka a Polska. Usilují o vytvoření dohody mezi vládami, která by vedla k vyřešení sporu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Švédská společnost představila ve spolupráci s MasterCard první platební kartu, která bude zamítat transakce a nákupy po denním, týdenním a měsíčním překročením osobního limitu CO2 držitele karty! Každá transakce bude mít vypočtenou uhlíkovou stopu a cílem karty je omezit masovou spotřebu obyvatelstva na nákupní frontě. Podle ekonomů se jedná o pilotní projekt něčeho daleko většího a hrozivějšího v souvislosti s roztáčející se inflací v USA, v Eurozóně a rovněž v České republice, která začíná vést žebříček zemí s nejrychleji rostoucí inflací. 🐸🐸🐸🐸 0

Červenáček Na jednu stranu je to s těmi Poláky výborné. Velmi se zkompromitují, znepřátelí. A až zavládne úplné sucho skoro na polovině Liberecka, kdo bude tahat za kratší konec ? Přijde chvíle kdy od nás budou něco potřebovat. A to se zapotí jako nedebil K. Olinka při běhu s kalašnikovem na Sněžku. 🐸🐸🐸🐸 0

