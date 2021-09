https://cz.sputniknews.com/20210923/pomozte-svrhnout-putina-europoslanec-david-popsal-praktiky-evropskeho-parlamentu-15930249.html

„Pomozte svrhnout Putina." Europoslanec David popsal praktiky Evropského parlamentu

Europoslanec Ivan David (SPD) přinesl svědectví o doporučení evropských orgánů pro budování vztahů s Ruskem. Připomíná to úvodník v novinách diktátorského... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

Ivan David na svých sociálních sítích varoval, že ke svému komentáři připojuje odkaz na celý text Evropského parlamentu v češtině. Citlivým čtenářům by se jeho komentář jinak mohl zdát neuvěřitelný, píše.„V úvodu je Rusko charakterizováno jako „stagnující autoritářská kleptokracie vedená doživotním prezidentem obklopeným kruhem oligarchů“. Vlastní návrhy hodnotí jako „namířené proti režimu prezidenta Putina a jeho kriminálním činům a protidemokratickým politikám“. Soudí, že Rusko „může mít demokratickou budoucnost vzhledem k tomu, že ruští občané usilují o univerzální hodnoty svobody a demokracie“,“ charakterizoval zprávu Evropského parlamentu politik.„Autoři asi nevědí, že Rusové mají v živé paměti nebo znají z vyprávění devadesátá léta a režim prezidenta Jelcina, který umožnil za pomoci západních politiků rozkrádání Ruska, vznik oligarchů a obrovské bídy. Rusové si to pamatují. Rusové také vidí, jak se s pomocí Západu po Majdanu vyvíjí Ukrajina, k bídě a nacionalistickému režimu, který oslavuje masové vrahy a kolaboranty s nacistickými okupanty, takže i když v Rusku zdaleka není vše v pořádku, západní demokratickou pomoc si Rusové spojují s Jelcinem a Ukrajinou,“ uvedl obratem europoslanec.Ve zprávě Evropského parlamentu, která je mířená Evropské komisi a dalším vysokým představitelům EU, je široký výčet toho, co unie ze své strany považuje za „ruské hříchy“. Ivan David je ve svém postu na sociálních sítích uvádí místy i se svými komentáři.„Seznam hříchů pokračuje: „Rusko neprovedlo více než tisíc rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.“ Zpráva kritizuje EU, kterou obviňuje z neschopnosti adekvátně reagovat na „různé ruské agrese“. Ruská vláda nadále hromadí útočné zbraně a umísťuje jednotky v blízkosti hranic EU v Kaliningradské oblasti. Rusko zřídilo nové vojenské základny na severu země a „reaktivovalo systém pobřežní ochrany“. Rusko odstoupilo od smlouvy o jaderných zbraních středního doletu. Zpráva zamlčuje, že odstoupilo až půl roku po tom, kdy od smlouvy odstoupily USA. Rusko nebezpečně modernizuje jaderné zbraně. Rusko se snaží překážet euroatlantické integraci zemí Východního partnerství. „Ruské ústavní změny z roku 2020 revidovaly historii druhé světové války a očistily ruskou historii a zavedly právo zasahovat při obraně ruských krajanů.“ „Ruská velvyslanectví ve státech EU nabízejí bezplatné kulturní akce a výuku ruštiny“. Rusko podkopává úsilí EU a mezinárodního společenství o zmírnění konfliktů a budování míru a stability,“ uvádí Ivan David.Shrnutí zprávy Evropského parlamentu politik uvádí obsažně. Nevynechává ani nabízená údajná řešení situace s Ruskem. Obrací pozornost na slova parlamentu o tom, že unie by měla vytvořit „skutečné obranné síly“, odříznout Rusko od přístupu ke SWIFTu či ukončit import plynu a ropy a také zabránit importu elektrické energie z nedávno dostavené běloruské jaderné elektrárny postavené Rosatomem.David dále upozornil na slova Evropského parlamentu o tom, že nedávno dokončený, ale zatím ještě nespuštěný plynovod Nord Stream 2, je „v rozporu s evropskou solidaritou“.„EU má chránit vlastní mediální prostředí a systematicky sledovat Rusku nakloněná média „aniž by byla omezena svoboda tisku“. EU by měla vyhostit ruské diplomaty na úrovni EU. EU by měla bojovat proti praní špinavých peněz, ale víme, že EU „nebojuje“ proti daňovým rájům. EU by měla vytvořit prostředky, které by jí umožnily propuštění politických vězňů v Rusku, měla by požadovat jejich propuštění. EU by měla navazovat úzké kontakty s disidenty. EU by měla žádat vyšší zastoupení žen v politice v Rusku. (…) Pokud bude znovu zvolen Putin, je nutné pozastavit členství Ruska v mezinárodních organizacích a EU by měla zveřejnit „prohlášení k ruskému lidu“ na podporu budoucího demokratického Ruska. Pokračování Putinova mandátu EP vyhodnotil jako nezákonné,“ uvádí Ivan David o zprávě Evropského parlamentu.Na konci svého textu věnovaného zprávě, která v českém překladu má 32 stran, europoslanec za SPD zmínil, kdo hlasoval pro a proti přijetí dokumentu. Podle jeho slov pro přijetí dokumentu hlasovali poslanci Evropského parlamentu za ODS, KDÚ-ČSL, TOP09, ČSSD (Maxová), STAN, Pirátů a ANO. Proti přitom vystoupili europoslanci za SPD (David a Blaško) a Kateřina Konečná (KSČM).Volby v RuskuV Ruské federaci v průběhu minulého týdne proběhly parlamentní volby. Ty s velkým náskokem vyhrála „strana Vladimira Putina“ Jednotné Rusko se ziskem více než 49 % hlasů voličů. Na druhém místě skončila Komunistická strana Ruské federace s 18,94 %, Liberálně demokratická strana Ruska má třetí místo se 7,52 %. V dolní komoře parlamentu se umístilo i Spravedlivé Rusko - za pravdu (7,47 %) a Noví lidé (5,33 %).Státní duma Rusky je volena na pět let podle smíšeného systému: 225 poslanců je voleno podle stranických seznamů, dalších 225 je voleno v jednomandátových obvodech v jednom kole.

Mir Pro dnešní svět jsme se zařadili na úroveň apendixu. 2

Mir Uznávám, že to se naše squdra europoslanců "vyznamenala". V souladu s rusofobním davem. I kdyby Lejenová slíbila 2x více dotací, tak to nenahradí mezinárodně politické škody v názorech občanů na ČR. 0

