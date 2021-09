Při přebírání ceny za celoživotní dílo uvedl Depp, že „nikdo není v bezpečí“ před kulturou rušení

https://cz.sputniknews.com/20210923/pri-prebirani-ceny-za-celozivotni-dilo-uvedl--depp-ze-nikdo-neni-v-bezpeci-pred-kulturou-ruseni-15934795.html

23.09.2021

2021-09-23T22:47+0200

2021-09-23T22:47+0200

2021-09-23T22:47+0200

celebrity

soud

vyznamenání

johnny depp

Depp, který loni prohrál soudní spor o urážku na cti proti britským novinám, které ho označily za „toho, kdo bije manželku“, odpovídal na otázky novinářů na filmovém festivalu v San Sebastiánu na severu Španělska.V narážce na hnutí #MeToo, které se zaměřuje na sexuální obtěžování a napadení žen mocnými muži, naznačil, že se mu věci vymkly z rukou.Rovněž kritizoval „tuto kulturu rušení nebo okamžité odsouzení založené v zásadě na množství vydechovaného znečištěného vzduchu“.V roce 2020 trojnásobný nominant na Oscara zažaloval vydavatele britského bulvárního deníku The Sun kvůli tvrzením, že během jejich dvouletého manželství projevoval násilí vůči své bývalé manželce Amber Heardové.Soudce Justice Nicol odmítl tvrzení o urážce na cti hvězdy a konstatoval, že sloupek zveřejněný v dubnu 2018, který označil Deppa za „toho, kdo bije manželku“, byl „v zásadě pravdivý“.Soudce prohlásil: „Zjistil jsem, že velká většina údajných útoků na paní Heardovou panem Deppem byla prokázána s občanskoprávním standardem.“Soudce rozhodl, že Depp nejednou napadl třicetiletou Heardovou a třikrát ji uvrhl do „strachu o život“.Po 16denním procesu Depp řekl, že byl požádán, aby odstoupil ze své role ve filmové franšíze Fantastická zvířata. Herec neuspěl v pokusu zrušit rozsudek ohledně pomluvy.Skupiny hájící práva žen a některé ženy ve filmovém průmyslu kritizovaly rozhodnutí festivalu udělit Deppovi cenu Donostia, kterou festival udělil „jako uznání jeho kariéry“.Depp, který nadále popírá, že by byl vůči Heardové násilný, řekl novinářům: „Nikdo není v bezpečí, ale věřím, že pokud jste vyzbrojeni pravdou, pak tohle je to, co potřebujete.“Mezi minulé příjemce ceny Donostia - nejvyššího ocenění festivalu, který je pojmenován podle baskického slova pro pobřežní město San Sebastián - patří herci Meryl Streep, Richard Gere, Ian McKellen a Robert De Niro.Kultura rušeníUveďme, že kultura rušení (anglicky cancel culture) je označení pro moderní formu ostrakismu, která vytlačuje jedince ze sociálních nebo profesionálních kruhů, buď v online prostředí na sociální sítích, nebo v reálném prostředí, nebo v obojím. Jedinci, kteří jsou vystaveni této formě ostrakismu, mají být takzvaně „zrušeni“ (anglicky: canceled). Výraz je obvykle používán při popisu debat, v nichž je veřejná osoba nebo společnost vyzvána k odstoupení nebo se objeví výzva za ukončení její podpory, poté co udělala něco, co je považováno za urážlivé či závažné.Kultura rušení se běžně projevuje např. nahlašováním příspěvků administrátorům na sociálních sítích, které obsahují kontroverzní nebo nepopulární názory. Závažnějšími projevy může být například bojkot výroku celebrity, který je shledán jako kontroverzní nebo urážlivý – a ona je za to následně potrestána neboli „zrušena“ (cancel) ignorováním její osoby, vyřazením z participace na kulturních akcích nebo stažením jejího produktu z prodeje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

