Prymula ke zvýhodňování očkovaných: Je to cesta, tvrdí

Podle jeho slov je zvýhodňování očkovaných cesta, jakým způsobem postupovat, jelikož ostatní metody úspěšné nebyly. „Když se podíváme zpět, asi největší motivací bylo cestování do zahraničí, protože lidé zpravidla nepřemýšlejí o svých zdravotních handicapech nebo jiných zdravotních záležitostech,“ uvedl.Podle jeho slov nazývají v Rakousku nebo v Německu tento způsob motivace k očkování férovostí. Vyzval k tomu, abychom tento model následovali i my tady.Uvedl však, že takový způsob motivace je selektivní. Nutno podotknout, že podle jeho slov jsme v situaci, kdy musíme jakýmsi způsobem pokrýt celou populaci. Podle bývalého ministra zdravotnictví je trend zpomalování zájmu o očkování zcela zřejmý. „Lidé, kteří zatím očkovaní nebyli, už nejsou ti, na které se nedostalo, vakcinovaní být už prostě nechtějí. To je problém. Motivační systém v řadě zemí se mění od pozitivní motivace po negativní a jejich efekt je poměrně nízký,“ dodal.Kromě toho zmínil, že nárůst nově nakažených není momentálně dramatický a pohybuje se v optimistickém scénáři. Stále by však lidé podle něj měli nosit respirátory, jelikož právě ty zpomalují přenos koronaviru i chřipky.Očkování nejen proti coviduOčkujte se proti chřipce a zároveň i proti covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví varuje před zmutovaným virem chřipky, který straší především seniory. Zabránit nebezpečné epidemii mají vakcíny.Očkování proti chřipce je podle minstra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a lékařů důležitější než kdy jindy. Zmutovaným chřipkovým virem jsou především ohroženi rizikové skupiny obyvatelstva.Loni kvůli pandemickým vlnám koronaviru chřipková sezóna takřka neproběhla. Zabránila jim protiepidemická opatření. Jenže právě proto jsou možné nové mutace chřipky obzvláště nebezpečné.Naštěstí se jeho resortu podařilo dojednat ještě větší množství vakcín než loni. Do konce roku budou mít Češi k mání milion a osmdesát tisíc dávek. U praktiků se nyní nachází zhruba 300 tisíc vakcín a od října začnou přicházet další dávky.Nicméně Vojtěch varuje, že je Česko v očkování proti chřipce pod průměrem. Podle jeho dat je nyní naočkováno asi 20 % seniorů nad 65 let věku. Cílem Světové zdravotnické organizace (WHO) je ovšem proočkovat 75 % seniorské populace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

