Vývoj nového mechanismu právě začal a očekává se, že bude trvat 1–1,5 roku. V blízké budoucnosti budou při vládě vytvořeny pracovní skupiny za účasti zástupců podniků, které budou o iniciativě diskutovat.Zákonodárci se zároveň chystají dosáhnout uznání nové ruské daně na mezinárodní úrovni a kompenzovat platby v rámci budoucího evropského systému kontroly uhlíku.Jedná se o tom, že se v EU vyvíjí přeshraniční uhlíková daň, jejíž zavedení se plánuje v roce 2023. Stanovuje nákup zvláštních osvědčení dovozci produktů s vysokými emisemi uhlíku, která dávají právo dovážet takové výrobky.Předpokládá se, že tímto způsobem budou dodavatelé ze třetích zemí v podmínkách zrovnoprávněni s místními producenty nucenými zvyšovat environmentální náklady v rámci evropské politiky.Na začátku září Sputnik informoval o tom, že uhlíková daň, kterou chce EU podpořit svou Zelenou dohodu pro Evropu, nebude mít zdaleka takový dopad na exportéry. Svůj zisk totiž získají zpět díky zvýšení cen v EU. Hlavní náklady ponesou spotřebitelé. Odhalila to studie výzkumných center Sandbag a E3G, které se zaměřují na zelenou energetiku.Aby s rostoucí cenou emisních povolenek EU chránila své výrobce před „dovozem znečištění“, navrhuje Evropská komise uvalit uhlíkovou daň na dovoz vybraného zboží, především na ocel, železo, hliník nebo cement. Jak ale uvádí studie, uhlíková daň nebude zdaleka tak drahá, jak se obávají exportéři.Daň se totiž dotkne pouze 3,2 % evropského importu a 47 % bezplatných alokací emisních povolenek. Jinými slovy současný návrh zahrnuje pouze malý podíl evropského importu ze zemí mimo EU.Nejvíce se uhlíková daň dotkne Ruska. Do roku 2035 bude muset platit 602 milionů eur za dovoz železa a oceli. Čínu by daň přišla na 208 milionů eur, zatímco Spojených států by se dotkla ve výši 10 milionů eur do roku 2026 a 25 milionů eur do roku 2035.S tím, jak se bezplatná alokace povolenek bude snižovat, ceny v EU porostou a část zisků exportéři získají zpět.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

