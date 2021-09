Skifař Synek končí. Pětinásobný mistr světa oznámil konec profesionální kariéry

https://cz.sputniknews.com/20210923/skifar-synek-konci-petinasobny-mistr-sveta-oznamil-konec-profesionalni-kariery-15929307.html

Nejúspěšnější český skifař Ondřej Synek dnes informoval o ukončení profesionální kariéry. Synek pro Česko získal medaile z mistrovství světa, Evropy i... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

Synkova dlouhá kariéra trvala 21 let. Kromě pěti titulů mistra světa na skifu získal také tři olympijské kovy. V Pekingu 2008 a Londýně 2012 vybojoval stříbrné medaile, v Riu de Janeiro před pěti lety získal bronz. Letos do Tokia nevyrazil, protože ho zastavil takzvaný syndrom nejasného snížení výkonu.„Moje pouť veslování končí. Bylo to krásné, bylo to dlouhé. Moje kariéra byla úspěšná, jako malý kluk jsem o tom nesnil,“ dodal.Synek připomněl, že v září roku 1995 přišel do loděnice v Brandýse, kde začal veslovat. „V září roku 1999 jsem přišel do Dukly za trenérem Jiřím Dolečkem, který se o mě začal starat. A v září roku 2021 bych chtěl oznámit, že končím svou veslařskou pouť,“ uvedl.Synek celkem pětkrát vyhrál mistrovství světa, čtyřikrát mistrovství Evropy a devětkrát Světový pohár.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

