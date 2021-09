Slovenští policisté odhalili organizovanou skupinu převaděčů

https://cz.sputniknews.com/20210923/slovensti-policiste-odhalili-organizovanou-skupinu-prevadecu-15929962.html

Slovenští policisté se můžou pochlubit pozoruhodným úlovkem. Národní jednotce boje proti nelegální migraci se povedlo odhalit organizovanou skupinu převaděčů... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

Slovenská policie o tom informovala na svém účtu na Facebooku.Poté, co cizinci dorazili na území Slovenské republiky, je řidiči převezli do připravených úkrytů, kde je měl další člen organizované skupiny ubytovat a střežit. Odtud pak migranti byli převezeni do Německa, za doprovodu dalšího vozidla, které zabezpečovalo bezpečný provoz.Podle tohoto schématu měla organizovaná skupina zabezpečit převoz několika nelegálních migrantů. Policie doposud ví o šesti případech, během kterých došlo k převozu 27 migrantů.Kolik přesně si organizovaná skupina převaděčů vydělala, zatím není zcela jasné a zůstává tak předmětem policejního vyšetřování. Vydělaná částka by se však měla pohybovat v rozmezí od 400 do 1000 dolarů za jednoho migranta.V souvislosti s případem policie vykonala sedm domovních prohlídek a další dvě prohlídky jiných prostorů. Akce se kromě Národní jednotky boje proti nelegální migrace účastnili také policisté z Mobilní zásahové jednotky z města Sobrance a také příslušníci Pohotovostního policejního útvaru.Během prohlídek byly nalezeny předměty používané při trestné činnosti jako například vysílačky, rušičky signálů, cigarety bez kolků a také sušina neznámého původu, která poputuje na expertní analýzu, aby bylo určeno, zda se nejedná o drogy. Během akce se policistům povedlo zadržet také muže, na kterého byl vydán evropský zatykač. Celkově bylo zadrženo a obviněno pět mužů ve věku od 41 do 47 let. Další tři osoby byly obviněny v Česku a v Polsku.Čtyři osoby vyšetřovatel navrhuje stíhat vazebně. V případě prokázaní viny jim hrozí sedm až deset len za mřížemi. Policisté však budou i nadále pokračovat ve vyšetřování tohoto případu. Nelze tak vyloučit, že díky odhalení nových skutečností by mohlo dojít k obvinění dalších osob.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

